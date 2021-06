CNIM Groupe : Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2021 - Rapport complémentaire du Conseil d'administration sur le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale

Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte (l'« Assemblée Générale ») le 25 juin 2021, conformément aux dispositions légales et aux statuts de la Société, à l'effet de délibérer, outre sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020, sur les points portés à l'ordre du jour modifié à la suite des décisions du Conseil d'administration qui s'est réuni le 16 juin 2021, à savoir

Au vu des rapports des commissaires aux comptes et du rapport du Conseil d'administration, il vous est proposé d'approuver les comptes sociaux 2020 ainsi que les comptes consolidés 2020 qui font ressortir une perte de -105 337 046,20 euros et de -132 485 800 euros, respectivement.

1. Approbation des comptes sociaux et consolidés 2020, affectation du résultat et conventions réglementées (première à quatrième résolutions)

En effet, le Conseil d'administration réuni le 16 juin 2021, a pris connaissance de l'information trimestrielle pour le premier trimestre 2021, qui a fait l'objet d'un communiqué de presse paru le même jour. Cette information traduisait une dégradation de la situation opérationnelle matérialisant les risques portant sur la trajectoire du Groupe, identifiés dans le communiqué de presse du 21 mai 2021, en particulier la difficulté de signer des contrats d'usines clés en main dans le calendrier prévu par le plan d'affaires et les dégradations à prévoir sur les résultats à terminaison de certains contrats. Cette situation a rendu nécessaire la reprise des discussions avec l'État et les créanciers du Groupe, en particulier sur les modalités de la mise en oeuvre de certaines des opérations prévues par le protocole de conciliation, annoncé le 21 mai 2021, en vue d'adapter les ressources à mettre à disposition du Groupe.

Il vous est également proposé d'approuver les conclusions du rapport spécial des Commissaires aux comptes figurant à la section 7.5 du Document Universel d'Enregistrement 2020 de la Société, s'agissant des conventions et engagements réglementés visés par l'article L. 225-86 et suivants du Code de commerce relatifs à tout accord ou engagement entre les sociétés avec des dirigeants communs ou entre la Société et un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote.

2. Approbation des informations mentionnées à l'article L 22-10-9 I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, et de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés à la Présidente, au Vice-Président, aux Membres du Conseil de Surveillance et à ses Comités, ainsi qu'au Président du Directoire, au cours de la période du 1er janvier au 31 juillet 2020 (cinquième à neuvième résolutions)

A titre liminaire, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, il vous est proposé d'approuver les informations mentionnées à l'article L.22-10-9 I du Code de commerce, telles que présentées au sein des sections 5.1.5 et suivantes du rapport sur le gouvernement d'entreprise intégré dans le Document d'enregistrement universel 2020 (cinquième résolution).

Puis, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce et eu égard au changement de mode de gouvernance de la Société approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires du 31 juillet 2020, il vous est proposé d'approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés à la Présidente (sixième résolution), au Vice-Président (septième résolution), aux Membres du Conseil de Surveillance et à ses Comités (huitième résolution) ainsi qu'au Président du Directoire (neuvième résolution), au cours de la période du 1er janvier au 31 juillet 2020 ou attribués au titre de cette même période, à ces personnes, tels que présentés au sein de la section

5.1.5 du rapport sur le gouvernement d'entreprise intégré dans le Document d'enregistrement universel 2020 (gouvernance de la Société à Conseil de Surveillance et Directoire). Nous vous invitons à vous y reporter pour plus de détails.

3. Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au Président, à la Vice-Présidente et aux Membres du Conseil d'administration et à ses Comités, au cours de la période du 31 juillet au 31 décembre 2020 (dixième, onzième, quatorzième résolutions)

Après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce et eu égard au changement de mode de gouvernance de la Société approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires du 31 juillet 2020, il vous est proposé d'approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au Président (dixième résolution), à la Vice-Présidente (onzième résolution) et aux Membres du Conseil d'administration et à ses Comités (quatorzième résolution), au cours de la période du 31 juillet au 31 décembre 2020 ou attribués au titre de cette même période, à ces personnes, tels que présentés au sein de la section 5.1.5 du rapport sur le gouvernement d'entreprise intégré dans le Document d'enregistrement universel 2020 (gouvernance de la Société à Conseil d'administration). Nous vous invitons à vous y reporter pour plus de détails.

