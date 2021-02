CNIM Groupe : remporte le prestigieux Sword of Honour du British Safety Council

Le British Safety Council a remis cette prestigieuse récompense à CNIM Environnement & Energie EPC, mandaté par Masdar Bee'ah pour la réalisation clés en main du centre de valorisation énergétique de Sharjah aux Emirats Arabes Unis.

CNIM Environnement & Energie EPC est l'une des rares entreprises dans le monde à obtenir un Sword of Honour pour son excellente gestion des questions de santé et de sécurité au travail.

Pour être autorisée à concourir pour le Sword of Honour, une entreprise doit tout d'abord avoir obtenu, comme CNIM, un maximum de cinq étoiles dans le cadre de l'audit sur la santé et la sécurité au travail qui a été mené par le British Safety Council entre août 2019 et novembre 2020. Elle doit également avoir démontré à un panel d'experts indépendants l'excellence de sa gestion des questions de santé et de sécurité à tous les niveaux de son organisation.

'Au nom du conseil d'administration et des collaborateurs du British Safety Council, je tiens à féliciter CNIM Environnement & Energie EPC pour avoir atteint les normes les plus élevées en matière de santé, de sécurité et de gestion de l'environnement. L'obtention d'une telle distinction requiert un engagement et un professionnalisme sans faille. Nous sommes ravis de vous avoir soutenus tout au long de cette année sans précédent compte tenu de la pandémie de COVID-19' explique Lawrence Waterman, Président du British Safety Council.

Mike Robinson, Directeur général du British Safety Council, précise : 'Je tiens à féliciter l'entreprise gagnante et ses équipes pour leur dévouement à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail. Cette année a été marquée par un défi supplémentaire de taille, avec la pandémie de COVID-19. Je rends hommage à CNIM Environnement & Energie EPC pour son travail acharné et son engagement dans ces circonstances difficiles.'

'Toutes les organisations qui ont été récompensées par un Sword of Honour partagent le même engagement et la même détermination à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de la santé et de la sécurité. Nous sommes ravis de les compter parmi les partenaires qui concrétisent notre vision : personne ne devrait être blessé ou tomber malade en raison de son travail'.