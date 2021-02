CNIM : information réglementée du 17 février 2021

Paris, le 17 février 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CNIM Groupe entre en négociations exclusives pour les cessions de Bertin IT et de ses participations biomasses, dans le cadre de son plan de restructuration financière en cours de discussion avec ses créanciers et assureurs-crédit à la suite des résultats de son programme d'adossement.

CNIM Groupe est entré en négociations exclusives avec la société ChapsVision pour la cession éventuelle de Bertin IT et de Vecsys, filiales de Bertin Technologies spécialisées dans l'édition et l'intégration de solutions logicielles pour la cybersécurité, la cyber intelligence, la veille stratégique et la reconnaissance vocale.

Le Groupe est par ailleurs entré en négociations exclusives avec le fonds PEARL Infrastructure Capital pour la cession éventuelle à ce dernier de l'activité biomasse du groupe Akuo en France métropolitaine, périmètre d'activité comprenant des participations minoritaires de CNIM Groupe dans les sociétés de projet KOGEBAN et CBEM et la société d'exploitation Picardie Biomasse Energie.

En lien avec ces négociations, les instances représentatives du personnel concernées seront consultées puis les projets finalisés seront soumis aux organes de gouvernance, aux autorités de contrôle compétentes et aux créanciers de CNIM Groupe, et le marché en sera informé.

Ces deux projets et celui de la cession des activités O&M au groupe Paprec, qui a fait l'objet d'un premier communiqué le 28 janvier 2021, représentent ensemble un montant global d'environ 76 millions d'euros sur une base en valeur d'entreprise debt free / cash free.

Ces cessions s'inscrivent dans le cadre du programme d'adossement qui a fait l'objet du communiqué de la société du 29 avril 2020 (ainsi que dans le cadre de la décision publiée par l'AMF le 14 mai 2020 sous la référence D&I 220C1528). Conformément à la procédure également décrite par ce communiqué, la cession des activités O&M au groupe Paprec a été soumise à un expert financier indépendant vérifiant que le prix de cession de ces actifs n'est pas inférieur à leur valeur de marché.

En outre, le programme d'adossement n'ayant pas permis de faire émerger dans les délais des offres d'adossement globalement satisfaisantes, des discussions ont été initiées entre CNIM Groupe, l'Etat Français, ses créanciers et assureurs crédit autour des axes suivants :

- Réalisation des trois cessions d'actifs engagées, représentant ensemble un chiffre d'affaires annuel d'environ 85 millions d'euros (soit environ 12% du chiffre d'affaires de CNIM Groupe) et des effectifs d'environ 680 salariés (soit environ 24% des effectifs de CNIM Groupe) ;

- A l'exception de ces cessions (et de possibles cessions complémentaires non-significatives d'autres actifs non-stratégiques), maintien de CNIM Groupe dans ses grands périmètres d'activités actuels : Environnement, Energie, Défense et Hautes Technologies ;

- Redéfinition d'une structure du capital permettant la pérennité du Groupe (soutien en cautions et en liquidité et éventuelle conversion d'une partie significative des dettes en instruments comptabilisés en fonds propres.

CNIM Groupe bénéficierait en outre, pour la réalisation de la restructuration financière projetée, du soutien de son partenaire industriel Martin GmbH dont la coopération à long terme est un élément déterminant de sa stratégie dans le domaine des installations de valorisation énergétique des déchets.

L'objectif est qu'à l'issue de cette restructuration financière dont les modalités et paramètres sont en cours de discussion, et demeurent soumis à la validation des comités compétents des différentes parties prenantes, CNIM Groupe puisse disposer des moyens nécessaires à la poursuite de ses activités avec une structure financière rétablie. CNIM Groupe communiquera en temps utile sur le résultat des discussions en cours avec l'Etat et ses créanciers.

À fin décembre 2020, CNIM Groupe disposait d'un niveau de liquidité d'environ 147 millions d'euros pour un endettement financier net de 136 millions d'euros. Ce montant est à comparer aux 132 millions d'euros de liquidité communiquée à fin septembre 2020. La liquidité à fin janvier 2021 est quant à elle en baisse pour atteindre un niveau d'environ 90 millions d'euros. Cette consommation de trésorerie résulte des décaissements liés à l'avancement des grands projets du Groupe. Les prochaines échéances de financement du Groupe se composent de 44 millions d'euros de dette à refinancer au 30 avril 2021 et d'environ 50 millions d'euros d'émissions de cautions nettes des mainlevées en 2021. Le traitement de ces besoins est en cours de discussion avec les partenaires financiers du Groupe dans le cadre de son plan de restructuration.

La réalisation des trois cessions annoncées, conjointement au soutien de l'Etat Français à son plan de restructuration dans le cadre des discussions susmentionnées, devraient permettre à CNIM Groupe de couvrir ses besoins de liquidité sur l'horizon de son plan d'affaires. Pour rappel, les comptes de CNIM Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que le détail de son endettement financier, seront communiqués au marché le 30 mars 2021 à l'occasion de la publication de ses résultats.

A propos du Groupe CNIM

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L'innovation technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d'une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l'impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s'appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 706 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2019 de 588,4 millions d'euros, dont 48,2 % réalisés à l'export.

www.cnim.com

Contact presse