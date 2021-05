CNIM : second protocole de conciliation

CNIM fait part de la signature du second protocole de conciliation après avoir généré un EBITDA négatif en 2020, dans un contexte marqué par la prolongation des effets de la pandémie COVID et l'impact du Brexit, pour ce qui concerne les projets au Royaume-Uni.



Ces pertes ont rendu nécessaire une seconde restructuration soutenue par l'Etat et les créanciers du groupe pour restaurer les capitaux propres dans le cadre du maintien d'un périmètre d'activité le plus large et lui fournir une liquidité supplémentaire.



Ce second protocole prévoit 40 millions d'euros de nouveaux financements apportés par l'Etat, la conversion d'une partie de la dette financière en instruments de capitaux propres et une nouvelle ligne d'engagements par signature de jusqu'à 228,3 millions.



