CNMC Goldmine Holdings Limited est une société d'exploitation aurifère basée à Singapour. Les principales activités de la société sont celles d'une holding d'investissement et d'une société de gestion. La société exerce ses activités dans deux secteurs : l'exploitation minière de l'or et les autres activités. Le secteur de l'extraction de l'or est engagé dans l'exploration, le développement, l'extraction et la commercialisation de l'or. Le secteur des autres opérations comprend la holding d'investissement et la fourniture de services d'entreprise. Le projet phare de la société est le projet Sokor Gold Field, qui couvre une superficie d'environ 2 370 acres. Le projet Sokor Gold Field est situé dans le district de Tanah Merah, Kelantan, Malaisie, et est accessible en allant vers le sud-ouest depuis la ville de Tanah Merah. La zone repose sur des volcans légèrement métamorphisés d'âge permien et triasique. Le projet Kelgold de la société comprend un droit d'exploration de l'or, du minerai de fer et d'autres minéraux, détenu à 100 %, sur une superficie d'environ 11 kilomètres carrés (km2).

Secteur Or