CNO Financial Group, Inc. est une société de portefeuille pour un groupe de compagnies d'assurance opérant à travers les États-Unis. Elle développe, commercialise et administre des produits d'assurance maladie, de rentes, d'assurance vie individuelle et d'autres produits d'assurance et de services financiers. Elle fournit des assurances vie et maladie, des rentes, des services financiers et des solutions d'avantages sociaux par l'intermédiaire de sa famille de marques, dont Bankers Life, Colonial Penn, Optavise et Washington National. Sa division Consumer sert les consommateurs individuels, s'engageant avec eux au téléphone, virtuellement, en ligne, en face à face avec des agents, ou par une combinaison de canaux de vente. Sa division Worksite se concentre sur les ventes sur les lieux de travail et les groupes pour les entreprises, les associations et autres groupes de membres, en interagissant avec les clients sur leur lieu de travail et virtuellement. Les divisions Consumer et Worksite sont principalement axées sur la commercialisation de produits d'assurance. Elle se concentre également sur le service aux Américains préretraités et retraités à revenu moyen.

Secteur Assurance vie et santé