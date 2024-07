CNOOC Energy Technology & Services Limited est une société basée en Chine, principalement impliquée dans la fourniture de services à guichet unique pour la production pétrolière offshore. La société exploite quatre segments. Le segment Energy Technology Service fournit aux compagnies pétrolières offshore des services techniques tels que la technologie d'ingénierie, l'exploitation et la maintenance des équipements, la technologie des pipelines et les informations sur les données. Le segment des services techniques de production, de stockage et de déchargement de production (FPSO) fournit des services tels que la construction, le débogage, la production, les services techniques, la maintenance et le remorquage des FPSO. Le segment Energy Logistics Service fournit des services de logistique, de vente et de restauration. Le segment Sécurité, protection de l'environnement et économies d'énergie fournit des services d'urgence en cas de marée noire en mer, des services techniques de sécurité et de protection de l'environnement, le traitement des eaux industrielles, des services de ressources humaines et de formation, le revêtement et la protection de l'industrie maritime et les catalyseurs, entre autres.