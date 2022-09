Analyse - Le retrait de la Russie de Citigroup élimine un obstacle pour le PDG, mais des défis subsistent.

Pourtant, les analystes et un investisseur clé disent que même si la société va dans la bonne direction, la première femme PDG d'une grande banque de la Bourse doit faire face à un effort de redressement monumental.

La tâche la plus importante pour Mme Fraser est de répondre à la demande urgente des régulateurs américains de réviser ses systèmes de gestion des risques, un problème amplifié par un transfert bâclé de près de 900 millions de dollars aux créanciers de la société de cosmétiques en difficulté Revlon il y a deux ans.

Elle doit également simplifier la structure commerciale de Citigroup et exploiter ses avantages concurrentiels auprès d'un noyau de clients institutionnels et de détail pour stimuler les rendements à moyen terme.

Les analystes préviennent que ces objectifs risquent de déprimer les bénéfices à court terme, alors que la banque augmente ses dépenses d'investissement et qu'elle est confrontée à la détérioration de l'environnement économique.

Mais certains investisseurs font preuve de patience à l'égard de la stratégie de Mme Fraser visant à rendre la banque plus agile en se recentrant sur des activités clés, comme ses unités de trésorerie et de gestion de patrimoine, qui bénéficient de la portée mondiale de la société. Mme Fraser a déclaré vouloir gagner davantage d'affaires auprès des multinationales qui effectuent des transactions transfrontalières, tout en renforçant les activités de la société destinées aux personnes fortunées.

"Nous aimons beaucoup Jane. Nous pensons qu'elle est un agent de changement et qu'elle a présenté une stratégie très logique que nous sommes convaincus qu'elle peut réaliser au fil du temps", a déclaré Joe Pittman, analyste chez l'investisseur activiste Harris Associates, le sixième plus grand actionnaire de Citi, selon les données de Refinitiv.

"La société est considérablement sous-évaluée", a-t-il ajouté.

Selon une mesure de l'évaluation, les actions de Citigroup se négocient à 0,5 fois le ratio cours/valeur comptable sur une base à 12 mois, ce qui est nettement inférieur à la moyenne du secteur bancaire de 1,07 fois, selon les données de Refinitiv. JPMorgan se négocie à 1,2 et Bank of America à 1,04.

Citi a refusé de commenter ses plans stratégiques au-delà des commentaires faits lors de la journée des investisseurs en mars et d'autres événements destinés aux investisseurs.

Mme Fraser a hérité d'une litanie de problèmes de longue date lorsqu'elle a succédé à Michael Corbat, qui a dirigé la banque de 2012 à début 2021. Son travail a été rendu encore plus difficile cette année après que les sanctions économiques contre la Russie aient incité Citi, la plus grande banque de Wall Bourse à avoir une présence dans le pays, à réduire ses activités dans ce pays au lieu de les vendre.

Mike Mayo, analyste bancaire chez Wells Fargo, a qualifié la sortie de Citi de la Russie de "bon débarras", mais a noté que la nouvelle était négative sur les marges car un acheteur aurait été préférable.

TURNAROUND

Fraser était depuis longtemps une star chez Citigroup avant de devenir PDG. Ancienne partenaire de la société de conseil McKinsey, elle a rejoint Citi en 2004 et a aidé la société à se remettre de la crise financière de 2008 après avoir obtenu un renflouement de 45 milliards de dollars. Mme Fraser a passé des années à gravir les échelons en tant que cadre, dirigeant la banque privée de Citi, puis ses opérations en Amérique latine et sa division consommateurs.

"Maintenant, ce que vous devez faire, c'est appliquer cette connaissance du redressement à Citi dans son ensemble", a déclaré Jason Goldberg, analyste chez Barclays. "Cela ne va pas se faire du jour au lendemain".

L'objectif de Fraser de construire une "banque plus simple et plus saine" est logique pour les détenteurs d'obligations, a déclaré Peter Nerby, vice-président senior du groupe des institutions financières chez Moody's Investors Service, qui a une perspective stable pour la banque. "Les ratios de capital augmentent, la liquidité est comme n'importe quelle autre banque aux États-Unis en ce moment - ils sont inondés de liquidités. Je pense que les détenteurs d'obligations peuvent être patients", a déclaré M. Nerby.

La patience pourrait être nécessaire pour relever l'un des plus grands défis de l'entreprise : les ordres des régulateurs bancaires américains de remanier ses systèmes de gestion des risques. En 2020, la Réserve fédérale a ordonné à Citi de corriger plusieurs "déficiences de longue date" dans les contrôles internes, tandis que l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a imposé une amende de 400 millions de dollars.

"Peu de banques sont confrontées à ce genre de bouleversement", a déclaré un expert bancaire, qui a demandé à ne pas être identifié.

Citi accélère ses dépenses dans la technologie qu'elle peut utiliser pour évaluer ses risques et prévenir de futures erreurs. Karen Peetz, qui a rejoint Citi en 2020, dirige ce programme. Citigroup a soumis son plan aux régulateurs l'année dernière en exposant comment elle prévoyait de répondre aux ordonnances de consentement, a déclaré la société en mars. Elle est en train de peaufiner et d'exécuter le plan de toute urgence, a déclaré Peetz à l'époque. "Il y a plusieurs choses qu'ils doivent faire. Il s'agit notamment de satisfaire aux ordonnances de consentement, car celles-ci ont tendance à être coûteuses et à prendre du temps, d'améliorer le ROTCE (rendement des capitaux propres tangibles) et de mener à bien les cessions", a déclaré Goldberg chez Barclays. "Le plus grand risque serait une toile de fond économique plus difficile que prévu." Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a averti la semaine dernière que les Américains se dirigeaient vers une période douloureuse de croissance économique lente et peut-être de hausse du chômage, alors que la Fed augmente les taux d'intérêt pour lutter contre une inflation élevée.

Une économie en berne pourrait constituer un autre défi pour M. Fraser, qui a montré sa volonté de s'attaquer aux problèmes de front.

"Quand je pense à Citi, regardez, nous sommes préparés pour une variété de scénarios", a déclaré Fraser lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre en juillet. "Et qu'est-ce qui compte pour une banque qui se dirige vers une récession ? Le capital, les liquidités, la qualité du crédit et les réserves. Et nous sommes très satisfaits de ces quatre éléments."