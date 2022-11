BP remporte le contrat de commercialisation de la part de la production pétrolière de la Guyane

La Guyane abrite l'une des plus grandes découvertes de pétrole de la dernière décennie, avec environ 11 milliards de barils découverts à ce jour. Un consortium qui contrôle la production de brut du pays prévoit de pomper 1,2 million de barils par jour (bpj) d'ici 2027, contre 380 000 bpj prévus à la fin de l'année.

La compagnie pétrolière basée à Londres a accepté de commercialiser la part de l'État produite à partir des plateformes Liza Destiny et Liza Unity sans frais par baril, selon une déclaration du ministère jeudi. Elle remplace une unité commerciale de Saudi Aramco, qui détenait précédemment le contrat.

BP n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur le contrat. Avec l'espagnol Repsol et l'italien Eni, elle a reçu des cargaisons provenant des champs pétroliers offshore du pays cette année, selon les données de suivi des navires.

Sa proposition de reprendre le rôle d'agent de commercialisation a été choisie parmi 13 autres, a déclaré le ministère. La déclaration n'a pas identifié les autres et le ministère n'a pas répondu à une demande de détails.

Jusqu'au milieu de l'année, la part de la Guyane dans la production de pétrole du consortium composé d'Exxon Mobil, CNOOC Ltd et Hess Corp valait 307 millions de dollars. Le groupe commercialise deux bruts : un pétrole doux moyen à léger appelé Liza, et un grade encore plus léger appelé Unity Gold.

Le gouvernement a récemment déclaré qu'il mettrait aux enchères 14 blocs offshore pour augmenter la production en ajoutant d'autres producteurs de pétrole. La Guyane n'a pas encore divulgué de calendrier mais a indiqué qu'elle pourrait organiser la vente aux enchères d'ici mai.

BP commercialisera le brut auprès des raffineurs, fournira des comparaisons de référence et de performance et aidera le gouvernement à comprendre le comportement et les rendements du mélange Liza, a déclaré le ministère.