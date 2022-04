CNOOC Limited : Le plus grand producteur de pétrole offshore de Chine cherche à lever 4,41 Mds$ pour sa cotation à Shanghai

Le géant pétrolier chinois CNOOC a déclaré lundi qu'il allait lever 28,08 milliards de yuans (4,41 Mds$) dans le cadre d'une cotation d'actions à Shanghai, après avoir fixé le prix de ce qui sera la 11e plus importante offre publique d'actions de la Chine continentale. La collecte de fonds sera portée à 32,29 milliards de yuans si une option de surallocation "greenshoe" permettant d'acheter et de vendre davantage d'actions, émise à l'intention des banques d'investissement qui souscrivent l'opération, est pleinement exercée, a indiqué la société dans un prospectus de vente.

CNOOC, le plus grand producteur de pétrole offshore de Chine, a fixé le prix de son offre à Shanghai à 10,8 yuans (1,69 $) par action, soit une prime de 13 % par rapport au cours de son action à Hong Kong vendredi. La société a déclaré qu'elle utiliserait le produit de la vente des actions pour financer un projet gazier et sept projets pétroliers en Chine et à l'étranger, et pour reconstituer son capital.

Les actions de la société à Hong Kong ont chuté de 3,3 % lundi matin, soit plus que la baisse de 2,5 % de l'indice de référence Hang Seng.

La cotation à Shanghai intervient après que CNOOC a été retirée de la cote de la Bourse de New York en octobre dernier, Washington ayant ajouté la société à une liste noire commerciale en raison de ses liens présumés avec l'armée chinoise. Ses rivaux PetroChina et Sinopec, soutenus par l'État, sont déjà cotés à Shanghai. Cette décision survient également alors qu'un certain nombre d'entreprises chinoises ont suspendu leurs projets de cotation à Shanghai en invoquant les perturbations de la vie économique dans la ville, qui est sous confinement pour lutter contre la plus grande épidémie de coronavirus en Chine depuis deux ans.

CNOOC cherche à tirer parti de la flambée des prix mondiaux du pétrole, la guerre de la Russie contre l'Ukraine faisant grimper des prix de l'énergie déjà élevés. CNOOC s'attend à ce que le bénéfice du premier trimestre bondisse de 62 % à 89 % par rapport à l'année précédente, après avoir enregistré un bénéfice et une production record en 2021. CNOOC a fixé le prix de son offre à Shanghai, qui fera partie du top 10 de la cotation chinoise si l'option de surallocation est pleinement exercée selon les données de Refinitiv, à 23,88 fois les bénéfices, ou 1,05 fois les actifs nets.