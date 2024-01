CNOOC figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers chinois. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et vente d'hydrocarbures (76,4%) : pétrole brut (380,1 millions de barils vendus en 2017) et gaz naturel (11,9 milliards de m3 vendus) ; - négoce de produits pétroliers (23,4%) ; - autres (0,2%).

Indices liés HONG KONG HANG SENG