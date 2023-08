La China National Offshore Oil Company (CNOOC) a commencé à développer un projet de méthane de houille en couche mince dans le nord de la Chine, le premier de ce type dans le pays, après deux ans de production expérimentale, a déclaré mercredi le groupe énergétique d'État.

China United Coalbed Methane Co. Ltd, une unité de CNOOC Ltd, a exploité une production quotidienne moyenne de gaz par puits de 2 500 mètres cubes à partir de 212 puits forés dans le bloc de Panhe, dans la province houillère de Shanxi, dans le nord du pays, a déclaré le groupe énergétique d'État.

Le bloc de 17 kilomètres carrés de Panhe, qui fait partie du bassin de Qinshui, a exploité un total de 180 millions de mètres cubes de gaz depuis le début de la production expérimentale en 2020.

La couche de coalseam contenant du gaz, d'une épaisseur inférieure à 1,3 mètre, a longtemps été considérée comme une ressource marginale dont l'exploitation n'était pas rentable, a ajouté la CNOOC.