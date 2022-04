Exclusif - Le champion pétrolier chinois prépare sa retraite occidentale par crainte des sanctions

Les liens entre la Chine et l'Occident sont depuis longtemps tendus par des problèmes de commerce et de droits de l'homme et la tension s'est accrue après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la Chine a refusé de condamner.

Les États-Unis ont déclaré la semaine dernière que la Chine pourrait subir des conséquences si elle aidait la Russie à se soustraire aux sanctions occidentales qui ont inclus des mesures financières restreignant l'accès de la Russie aux devises étrangères et rendant compliqué le traitement des paiements internationaux.

CNOOC n'a pas fait de commentaire immédiat.

Les entreprises procèdent périodiquement à des examens de leurs portefeuilles, mais la sortie qui se prépare aurait lieu moins de dix ans après l'entrée de la société d'État CNOOC dans les trois pays par le biais d'une acquisition de 15 milliards de dollars du canadien Nexen, une opération qui a transformé le champion chinois en un producteur mondial de premier plan.

Les actifs, qui comprennent des participations dans des champs importants en mer du Nord, dans le golfe du Mexique et dans de grands projets de sables bitumineux canadiens, produisent environ 220 000 barils équivalent pétrole par jour (boed), selon les calculs de Reuters.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que CNOOC avait engagé Bank of America pour préparer la vente de ses actifs en mer du Nord, qui comprennent une participation dans l'un des plus grands champs du bassin.

CNOOC a lancé une révision globale de son portefeuille avant sa cotation publique prévue à la bourse de Shanghai plus tard ce mois-ci, qui vise principalement à trouver des financements alternatifs après le retrait de ses actions américaines en octobre dernier, ont déclaré les sources.

Le retrait de la cote faisait partie d'une mesure prise par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump en 2020 qui visait plusieurs entreprises chinoises dont Washington disait qu'elles étaient détenues ou contrôlées par l'armée chinoise. La Chine a condamné cette mesure.

CNOOC profite également d'une reprise des prix du pétrole et du gaz, entraînée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, et espère attirer des acheteurs alors que les pays occidentaux cherchent à développer la production nationale pour remplacer l'énergie russe.

Alors qu'elle cherche à quitter l'Occident, CNOOC cherche à acquérir de nouveaux actifs en Amérique latine et en Afrique, et veut également donner la priorité au développement de nouveaux prospects importants au Brésil, en Guyane et en Ouganda, ont déclaré les sources.

UN MALHEUR

CNOOC cherche à vendre des actifs "marginaux et difficiles à gérer" en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis, a déclaré à Reuters une source industrielle de haut niveau.

Toutes les sources ont parlé sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité de la question.

La source industrielle a déclaré le mois dernier que la haute direction de CNOOC, y compris le président Wang Dongjin, a trouvé que la gestion des anciens actifs de Nexen était "inconfortable" en raison de la paperasserie et des coûts d'exploitation élevés par rapport aux pays en développement.

CNOOC a rencontré des obstacles pour opérer aux États-Unis en particulier, comme les autorisations de sécurité exigées par Washington pour que ses cadres chinois puissent entrer dans le pays, a ajouté la source.

"Des actifs comme les eaux profondes du Golfe du Mexique sont technologiquement difficiles et CNOOC avait vraiment besoin de travailler avec des partenaires pour apprendre, mais les cadres de l'entreprise n'étaient même pas autorisés à visiter les bureaux américains. Cela a été une douleur tout au long de ces années et la mise sur liste noire de CNOOC par l'administration Trump n'a fait qu'empirer les choses", a déclaré la source.

Dans son prospectus avant l'introduction en bourse, CNOOC a déclaré qu'elle pourrait faire face à des sanctions supplémentaires.

"Nous ne pouvons pas prédire si la société ou ses affiliés et partenaires seront affectés par les sanctions américaines à l'avenir, si les politiques changent", a déclaré CNOOC.

Aux États-Unis, CNOOC possède des actifs dans les bassins onshore Eagle Ford et Rockies shale, ainsi que des participations dans deux grands champs offshore dans le Golfe du Mexique, Appomattox et Stampede.

Ses principaux actifs canadiens dans le domaine des sables bitumineux sont Long Lake et Hangingstone dans la province d'Alberta.