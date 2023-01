Exxon s'apprête à commander un 5ème navire pétrolier en Guyane et à évaluer d'autres blocs.

Ces efforts s'ajouteraient considérablement aux 30 milliards de dollars engagés jusqu'à présent par Exxon et ses partenaires guyanais Hess Corp et CNOOC Ltd. Le dernier développement coûtera environ 27 % de plus que le précédent, selon une nouvelle estimation, reflétant l'inflation et la plus grande portée du projet.

Selon Hess, le consortium vise à pomper 1,2 million de barils de pétrole et de gaz par jour d'ici 2027 à partir de tous les développements, soit près du triple du pic de production de l'année dernière.

La Guyane est devenue la région pétrolière à la croissance la plus rapide au monde depuis qu'Exxon a fait sa première découverte offshore en 2015. Le consortium a trouvé environ 11 milliards de barils de pétrole et de gaz. La Guyane estime que ses champs pourraient contenir 25 milliards de barils et vise à produire 1,64 million de bpj d'ici la fin de la décennie.

(Graphique : Exxon augmente sa production de pétrole en Guyane, https://www.reuters.com/graphics/GUYANA-OIL/zdpxobxmevx/chart.png)

Le cinquième développement proposé par Exxon, sur un champ pétrolifère appelé Uaru, pomperait environ 250 000 barils de pétrole par jour au pic. Il s'agirait du projet le plus important et le plus coûteux du consortium, dépassant le coût de 10 milliards de dollars du quatrième projet.

"Peut-être plus, le marché s'échauffe", a déclaré M. Routledge, faisant référence à l'inflation de l'industrie énergétique qui fait grimper les prix des services et des matériaux. "L'équipe travaille dur pour maintenir le coût à un niveau bas, mais il sera difficile de le maintenir en dessous", a-t-il ajouté.

Le développement coûtera environ 12,68 milliards de dollars, selon une estimation préparée pour l'Agence de protection de l'environnement de Guyana, soit 27 % de plus que le quatrième développement d'Exxon. Son pétrole commencerait à couler en 2027 et continuerait pendant 20 ans, selon l'estimation du gouvernement guyanais.

La semaine dernière, la Guyane a estimé que le projet nécessiterait jusqu'à 600 travailleurs au plus fort de l'activité de forage, et emploierait jusqu'à 160 personnes par la suite. Le projet rejettera environ 1 million de tonnes par an d'émissions de dioxyde de carbone, a-t-il prévu.

Exxon a soumis un plan de développement pour le champ pétrolifère, et un premier contrat de construction a été attribué l'automne dernier à la société japonaise Modec Inc. Si le plan est approuvé par le gouvernement de Guyana, le consortium pourrait sanctionner les dépenses du projet vers avril, a déclaré Routledge.

Le mois d'avril est le moment où la Guyane doit organiser sa première enchère compétitive pour de nouvelles zones d'exploration. Exxon examinera les offres pour les nouveaux blocs, a déclaré le chef du pays.

"Bien sûr, nous les examinerons", a déclaré Routledge, ajoutant qu'"il serait prématuré de dire oui ou non" à une participation avant que le pays ne publie les conditions complètes des nouveaux contrats de production.

Le pays a divulgué l'année dernière un régime fiscal qui porte la part de la Guyane dans les richesses pétrolières à 27,5 %, contre 14,5 % auparavant, grâce à un panorama de redevances et de partage de la production. Mais il n'a pas encore mis à jour l'accord de partage de la production pour les blocs. Les entreprises évaluent leurs propres données géologiques sur les zones.

PLUS DE CONCURRENCE ?

Exxon et ses partenaires ont inauguré la production guyanaise en 2019 et livrent aujourd'hui toute la production pétrolière du pays, à partir de leur bloc Stabroek de 6,6 millions d'acres (26 800 km²).

Les zones proposées pourraient potentiellement doubler la superficie offshore en cours d'exploration par le consortium Exxon. Les licences coûteront entre 10 millions de dollars pour les 11 blocs en eaux peu profondes, et 20 millions de dollars pour les trois en eaux très profondes. Les 14 blocs mis aux enchères couvrent environ 2 000 km² chacun.

Le gouvernement souhaite que la vente aux enchères réduise sa dépendance à l'égard d'Exxon et de ses partenaires, qui sont devenus le pivot de la transformation d'une économie basée sur l'agriculture en une économie industrielle.

Le président de la Guyane, Mohamed Irfaan Ali, s'est rendu en Inde la semaine dernière pour tenter d'inciter les entreprises privées et le gouvernement à se joindre à son activité pétrolière. Des groupes techniques conjoints exploreront la coopération bilatérale, a déclaré M. Ali.

"En dehors de la vente aux enchères, nous discutons d'un partenariat de gouvernement à gouvernement dans un certain nombre de domaines, y compris l'exploration", a déclaré Ali.