La CNOOC chinoise affiche une baisse de 11,3 % de ses bénéfices au premier semestre

Aujourd'hui à 13:05 Partager

La compagnie nationale chinoise de pétrole et de gaz CNOOC Ltd a affiché jeudi une baisse de 11,3% de ses bénéfices au premier semestre, la baisse des prix réalisés du pétrole ayant réduit les marges en dépit d'une production plus élevée.

Le bénéfice net a chuté à 63,8 milliards de yuans (8,76 milliards de dollars) contre 71,9 milliards de yuans un an plus tôt, a déclaré CNOOC dans une déclaration à la Bourse de Hong Kong. Les prix mondiaux du pétrole ont chuté de manière significative depuis l'année dernière, après avoir grimpé au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Le prix de référence ICE Brent à la fin du mois de juin était en baisse de 34,8 % par rapport à l'année précédente. La branche cotée en bourse du groupe CNOOC, soutenu par l'État, a fait état d'une baisse de 5,1 % de ses revenus en glissement annuel, à 192,1 milliards de yuans. La production nette totale de CNOOC a augmenté de 8,9 % pour atteindre 331,8 millions de barils d'équivalent pétrole (bep). (1 $ = 7,2817 yuans chinois renminbi)