La société chinoise CNOOC achève le premier site offshore de capture du carbone

Le projet est situé sur le champ pétrolier Enping de la société, à l'embouchure de la rivière des Perles, à environ 200 km (124 miles) de Shenzhen, et permettra de stocker le CO2 émis lors du processus d'extraction du pétrole, a rapporté le diffuseur d'État CCTV.

CNOOC a commencé à construire le projet en septembre dernier et a déclaré qu'il finirait par séquestrer un total de 1,46 million de tonnes de CO2 dans des réservoirs situés à 800 mètres de profondeur dans les fonds marins.

Le dioxyde de carbone stocké équivaut à la plantation de 14 millions d'arbres ou au retrait d'un million de voitures de la circulation, a déclaré la société.

Le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS) permet aux industries à forte intensité d'émissions, comme le pétrole et le gaz, le ciment et l'électricité, d'empêcher le CO2, qui réchauffe le climat, de pénétrer dans l'atmosphère.

L'Agence internationale de l'énergie a déclaré l'année dernière que les installations construites dans le monde ont désormais la capacité de stocker plus de 40 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année.

La Chine a identifié le CCUS comme un élément clé de ses efforts pour devenir neutre en carbone d'ici 2060, mais bien qu'elle ait construit plusieurs projets de démonstration, le déploiement de la technologie a été limité jusqu'à présent.

Selon un rapport d'évaluation établi par le ministère des Sciences et des Technologies et d'autres organismes gouvernementaux au début de l'année, les coûts d'ingénierie et de fonctionnement du CCUS restent trop élevés et le soutien du gouvernement est encore insuffisant.

"Le potentiel théorique futur de réduction des émissions de la technologie CCUS est énorme", indique le rapport, "mais en raison du niveau de maturité de la technologie et de sa viabilité économique, ce potentiel de réduction des émissions est difficile à exploiter."

La CCUS offshore a déjà été déployée en Norvège et aux États-Unis, le CO2 capturé étant fourni aux développeurs pour qu'ils l'injectent dans les champs pétrolifères afin d'aider à stimuler les taux de récupération.