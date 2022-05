La société chinoise CNOOC attribue des contrats de construction de méthaniers d'une valeur de 2,4 milliards de dollars

La Chine est le plus grand acheteur mondial de gaz super réfrigéré, tandis que CNOOC est le plus grand importateur de carburant du pays et fait partie des majors d'État qui mènent une campagne d'expansion de leur flotte de GNL pour répondre aux besoins d'importation croissants et faciliter le commerce mondial en pleine expansion.

Les 12 navires seront construits par Hudong Zhonghua Shipbuilding Co, une unité de China State Shipbuilding Corporation (CSSC), en utilisant la technologie dite de la cinquième génération de méthaniers qui réduit la consommation de carburant et les émissions de carbone, a déclaré CNOOC dans une déclaration sur son site Web.

Chaque navire-citerne peut transporter jusqu'à 174 000 mètres cubes de GNL, soit l'équivalent de 108 millions de mètres cubes une fois regazéifiés.

La mise en service des navires est prévue entre 2024 et 2027, a précisé CNOOC.

La société, qui a importé du GNL pour la première fois en 2006, a construit 10 méthaniers et s'est également engagée dans la conception conjointe de navires en association avec CSSC.

CNOOC est la société mère de CNOOC Ltd, cotée en bourse à Hong Kong et à Shanghai, et exerce les activités du groupe à l'étranger, telles que le raffinage du pétrole et le commerce du gaz naturel, à l'exclusion de la production pétrolière et gazière offshore.

(1 $ = 6,6080 yuan renminbi chinois)