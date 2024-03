La société chinoise CNOOC découvre un gisement pétrolier de 100 millions de tonnes en mer de Bohai

La société chinoise CNOOC Ltd a fait une découverte majeure dans la mer de Bohai, qui ajoute plus de 100 millions de tonnes d'équivalent pétrole en volume prouvé en place, a déclaré lundi le géant pétrolier et gazier d'État. (Reportage de Sameer Manekar à Bengaluru ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)