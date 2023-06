La société chinoise CNOOC lance la production d'un nouveau puits offshore au Brésil

Ce puits constitue la cinquième phase du champ pétrolifère de Buzios, au large de la côte sud-est du Brésil. À une profondeur d'eau moyenne de 1 900 mètres à 2 200 mètres, le champ est le plus grand champ pétrolier pré-salifère en eau profonde du monde, avec une production quotidienne de 600 000 barils, a déclaré la société.

La filiale brésilienne de CNOOC détient 7,34 % du réservoir partagé de Buzios, qui appartient à 88,99 % à la compagnie pétrolière et gazière publique brésilienne Petrobras. CNOOC a payé 1,9 milliard de dollars à Petrobras l'année dernière pour décrocher une participation de 5 % dans un accord de partage de la production sur le champ.

CNOOC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'entreprise publique CNOOC est le plus grand producteur chinois de pétrole et de gaz offshore et a investi dans un certain nombre de champs à l'étranger, plus difficiles sur le plan technique, afin d'augmenter sa production.

La société a précédemment indiqué que la production de ses opérations internationales au cours du premier trimestre avait augmenté de 16,6 % par rapport à l'année dernière.

CNOOC vise une production record de 650 à 660 millions de barils équivalent pétrole (bep) pour cette année. Elle vise une croissance annuelle moyenne de la production de 6 % d'ici à 2025, date à laquelle la production devrait atteindre 2 millions de bep par jour.