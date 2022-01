La société chinoise CNOOC se fixe pour 2022 un objectif de production supérieur de 10 % à celui de l'année dernière.

Le plus grand producteur de pétrole et de gaz offshore de Chine, CNOOC Ltd, a fixé mardi son objectif de production pour 2022 à 600 millions-610 millions de barils équivalent pétrole (bep), soit 10 % de plus que l'objectif de l'année dernière.

La société visait une production de 545 millions à 555 millions de bep en 2021, mais elle pense avoir dépassé ce chiffre, avec une production estimée à 570 millions de bep l'année dernière. L'année dernière, elle a fixé son objectif de production pour 2022 à 590 millions-600 millions de bep.

La Chine s'est engagée à atteindre le pic des émissions de carbone https://www.reuters.com/business/cop/china-says-must-consider-supply-chain-food-energy-security-when-curbing-2021-10-24 d'ici 2030 et la neutralité carbone avant 2060, mais a déclaré que la sécurité énergétique devait être prise en compte dans le cadre de ces efforts.

CNOOC est l'un des explorateurs et producteurs aux coûts les plus bas du secteur, avec des coûts de production tout compris de 28,98 dollars par baril à partir du premier semestre 2021.

La société prévoit de maintenir ses dépenses d'investissement pour 2022 au même niveau qu'il y a un an, soit 90 milliards à 100 milliards de yuans (15,70 milliards de dollars). Ce chiffre est à comparer au record établi en 2014, qui était de 105 milliards à 120 milliards de yuans.

Le spécialiste de l'offshore est devenu le plus grand contributeur à la hausse de la production pétrolière nationale chinoise, constituant 80% de l'augmentation nationale totale en 2020, ont rapporté les médias d'État.

Son pôle pétrolier de Bohai, au large du nord de la Chine, a dépassé Daqing pour devenir la plus grande base de production de pétrole brut du pays, avec une production de 30,132 millions de tonnes en 2021.

Le premier champ de gaz naturel en eaux profondes détenu à 100 % par CNOOC, Lingshui 17-2 en mer de Chine méridionale, a également atteint le pic prévu de 10 millions de mètres cubes en novembre.

Pour 2022, la société prévoit de forer 227 puits d'exploration en mer et 132 puits d'exploration non conventionnels à terre.

Elle prévoit également de lancer 13 nouveaux projets, notamment les champs pétroliers de Bozhong, Kenli et Enping en Chine, Liza Phase II en Guyane et 3M en Indonésie.

CNOOC prévoit que sa production nette en 2023 et 2024 atteindra respectivement 640 millions-650 millions de bep et 680 millions-690 millions de bep.

(1 $ = 6,3714 yuans renminbi chinois) (Reportage de Muyu Xu à Pékin et Chen Aizhu à Singapour ; édition de Jan Harvey)