Les actions chinoises ont légèrement baissé mercredi, entraînées à la baisse par les actions des secteurs de la consommation et de l'immobilier, malgré une reprise inattendue de l'activité des services en mai. Les actions de Hong Kong sont en hausse.

L'activité des services en Chine s'est accélérée en mai au rythme le plus rapide depuis 10 mois, tandis que les niveaux de personnel ont augmenté pour la première fois depuis janvier, selon une enquête du secteur privé mercredi, ce qui laisse présager une reprise soutenue au deuxième trimestre.

Par ailleurs, certaines entreprises chinoises spécialisées dans les puces d'intelligence artificielle conçoivent désormais des processeurs moins puissants afin de conserver l'accès à la production de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co face aux sanctions américaines.

L'indice CSI des semi-conducteurs a augmenté de 1,1 %. ** À la mi-journée, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,36 % à 3 079,92 points. ** L'indice chinois CSI300 a baissé de 0,22%, avec un sous-indice du secteur financier en baisse de 0,55%, le secteur de la consommation de base en baisse de 0,95%, l'indice immobilier en baisse de 1,77% et le sous-indice des soins de santé en hausse de 0,67%. ** Les actions H chinoises cotées à Hong Kong ont progressé de 0,27% à 6 572,21, tandis que l'indice Hang Seng a augmenté de 0,33% à 18 505,56. ** L'indice de Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,33%, l'indice ChiNext Composite des start-ups a progressé de 0,12% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a augmenté de 0,37%. ** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a progressé de 0,72 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a baissé de 1,07 %. ** Le yuan était coté à 7,2457 pour un dollar américain, soit 0,08% de moins que la clôture précédente de 7,2402. ** Les principaux gains parmi les H-shares ont été Sunny Optical Technology Group Co Ltd, en hausse de 3,91%, suivi par NetEase Inc qui a gagné 2,78% et JD.Com Inc en hausse de 2,73%. ** Les trois plus grandes baisses en pourcentage des actions H ont été China Unicom Hong Kong Ltd, qui a chuté de 2,55%, PetroChina Co Ltd, qui a perdu 2,28% et CNOOC Ltd, en baisse de 2,18%. (Reportage de Shanghai Newsroom ; rédaction d'Eileen Soreng)