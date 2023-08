Les importateurs chinois de gaz naturel liquéfié (GNL) créent ou développent des bureaux de négoce à Londres et à Singapour afin de mieux gérer leurs portefeuilles d'approvisionnement croissants sur un marché mondial de plus en plus volatil, dont la valeur a doublé l'année dernière.

Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux négociants en gaz chinois et de leurs activités dans le monde, d'après des informations fournies par des entreprises et des négociants.

PetroChina International (PCI)

PCI, une unité de la société d'État PetroChina, est le plus grand opérateur chinois de gaz par canalisation et de GNL, avec près de 100 personnes, dont des négociants, du personnel chargé de l'origination et des opérations, ainsi que des analystes de marché, qui travaillent dans des bureaux de négociation à Pékin, Singapour, Londres, Dubaï et Houston.

PCI est également le négociant chinois le plus internationalisé, les non-Chinois constituant environ les deux tiers de son équipe londonienne de 17 personnes, dont le premier vice-président Keith Martin, précédemment cadre chez Uniper, une entreprise de services publics allemande, et chez Gazprom, le géant russe du gaz.

En mai, PCI est devenue la première entreprise chinoise à obtenir un accès à long terme au stockage de gaz dans un terminal gazier européen.

Unipec

La branche commerciale de Sinopec dispose d'équipes GNL à Pékin, Singapour et Londres. L'activité londonienne emploie cinq personnes sous la direction de Wang Bingsi, un vétéran d'Unipec qui est également directeur général d'Unipec Londres, et prévoit à court terme d'ajouter un négociant qui se concentrera sur le marché européen du gaz par canalisation.

CNOOC

L'équipe de négoce de gaz de CNOOC - qui fait partie de l'unité de gaz et d'électricité de China National Offshore Oil Company (CNOOC), le premier importateur chinois de GNL et de loin le plus important - est gérée via Pékin et Singapour.

CNOOC prévoit également de créer un bureau à Londres dans l'année ou les deux années à venir, après PCI et Unipec.

Sinochem

Le négociant public en produits pétroliers et chimiques a créé son bureau de négoce de gaz à Pékin au début de l'année 2021 et a conclu son premier contrat d'achat de GNL à long terme avec l'exportateur américain Cheniere la même année. Ce contrat permet à Sinochem d'étendre ses activités à Londres.

Zhenhua Oil

La filiale du géant de la défense Norinco a ouvert un bureau de gaz à Pékin en 2018 pour investir dans un terminal GNL et commercialiser le carburant. Elle possède 34% d'un terminal d'une capacité de 3 millions de tonnes métriques par an en cours de construction dans la province de Jiangsu.

ENN

ENN Natural Gas Co, filiale du groupe ENN, est le premier exploitant privé d'un grand terminal de réception en Chine. C'est aussi, et de loin, l'acteur le plus important parmi les distributeurs chinois de gaz de ville, avec des contrats portant sur plus de 7 millions de tonnes de GNL américain par an.

Sa branche commerciale, dont le siège se trouve dans la province de Hebei, dans le nord de la Chine, et qui possède des bureaux dans la ville de Shenzhen, dans le sud, et à Singapour, a embauché d'anciens négociants principaux de CNOOC, de Sinopec et de la société de négoce Trafigura

ENN s'est également mis récemment à la recherche de son premier trader pour son futur bureau de Londres.

Gaz de Pékin

Distributeur de gaz par canalisation ayant le monopole de l'approvisionnement de la capitale chinoise, Beijing Gas a mis en place, au cours des cinq dernières années, un bureau de négociation de 12 personnes basé à Singapour, auquel il est prévu d'ajouter un trader en produits dérivés et un directeur des opérations.

Zhejiang Energy

Zhejiang Energy, une entreprise publique soutenue par le gouvernement provincial de Zhejiang, a conclu un contrat de GNL de 20 ans avec Exxon Mobil en 2019 et, plus récemment, un second contrat de 20 ans avec Mexico Pacific.

Elle exploite un comptoir commercial à Singapour et possède également une partie d'un terminal d'importation contrôlé par CNOOC à Ningbo, ainsi qu'une participation majoritaire dans un autre terminal à Wenzhou. Les deux terminaux se trouvent dans la province de Zhejiang.

China Gas Holding

China Gas, l'un des plus grands distributeurs privés de gaz par canalisation en Chine, ouvre un bureau à Singapour avec deux négociants.

Elle détient une participation minoritaire dans le terminal de regazéification de Beihai, dans la province de Guangxi, et une autre dans un terminal en construction à Yantai, dans la province de Shandong. China Gas a signé des contrats pour prendre 3,7 millions de tonnes de GNL américain par an à partir de 2026.

JOVO Energy

JOVO Energy, société privée, possède un terminal d'importation de 1,5 million de tonnes par an dans le sud de la province de Guangdong et exerce des activités commerciales à Guangzhou et à Singapour.

JAPON ET CORÉE DU SUD

D'autres importateurs de gaz asiatiques étendent également leurs activités à l'échelle mondiale.

JERA, le plus grand importateur de GNL du Japon, et les maisons de commerce Mitsubishi Corp et Marubeni Corp, ont déjà des activités commerciales à Londres, tandis que Tokyo Gas et la société sud-coréenne SK E&S y ont récemment ouvert des bureaux.

Sumitomo Corp, qui dispose d'un bureau de négoce de gaz par canalisation à Londres, envisage de se lancer dans le négoce de GNL, a déclaré un porte-parole de la société. (Reportage de Chen Aizhu ; Reportage complémentaire de Yuka Obayashi à Tokyo ; Rédaction de Florence Tan et Tom Hogue)