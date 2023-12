L'offre de diesel en Asie devrait augmenter en 2024 grâce à de nouvelles raffineries au Moyen-Orient et à de fortes exportations de la Chine, et devrait dépasser la croissance de la demande dans la région, qui est la plus forte au monde, selon des analystes et des sources commerciales.

En conséquence, les prix du diesel devraient chuter, ce qui signifie que les raffineurs asiatiques sont confrontés à une deuxième année consécutive de baisse des marges bénéficiaires pour le carburant utilisé dans les voitures, les camions et les générateurs d'électricité.

En 2022, les marges bénéficiaires moyennes du diesel ont atteint un niveau record de 45 dollars le baril, alors que l'approvisionnement en provenance du principal exportateur, la Russie, était perturbé et que les stocks mondiaux atteignaient un niveau historiquement bas.

Les marges ont chuté de près de 50 % en 2023 après que Pékin a autorisé davantage d'exportations de carburant et que les raffineurs du monde entier ont augmenté leur production.

En 2024, avec une offre supplémentaire, les marges moyennes sur le diesel, appelées "cracks", pourraient chuter de 23 % pour atteindre environ 18 dollars le baril, selon les prévisions des sociétés de conseil Rystad Energy, Sparta Commodities et FGE.

L'offre en Asie, y compris au Moyen-Orient, devrait augmenter d'environ 3,8 % d'une année sur l'autre en 2024, selon les estimations de la société de conseil Wood Mackenzie.

"Les prix du diesel, non seulement en Europe mais dans le monde entier, ont connu une tendance à la baisse depuis octobre 2023, (et devraient) persister en 2024", a déclaré James Noel-Beswick, analyste chez Sparta.

Les marges sont susceptibles de se réduire même si l'Asie, menée par l'Inde, reste le moteur de la demande mondiale de diesel en 2024 via les secteurs du transport et de la construction, ont déclaré les analystes.

Selon les estimations de Rystad Energy, la demande de la région devrait augmenter d'environ 3 % en 2024. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ce chiffre est à comparer à une croissance mondiale d'environ 1 %.

La croissance de la demande asiatique de 260 000 bpj est principalement due à la Chine et à l'Inde, représentant respectivement 164 000 bpj et 113 000 bpj, a déclaré Shenglan Niu de Rystad Energy.

DES APPROVISIONNEMENTS EN PLEIN ESSOR AU MIDEAST

L'offre de diesel en provenance du Moyen-Orient augmentera lorsque les raffineries Al-Zour du Koweït et Duqm d'Oman, toutes deux nouvelles, augmenteront leur production et leurs exportations.

La production moyenne mensuelle de diesel devrait atteindre 3,12 millions de barils par jour en 2024, contre 3,04 millions de barils par jour en 2023, selon FGE, tandis que la croissance de la demande au Moyen-Orient devrait rester stable d'une année sur l'autre.

Bien que la plupart des exportations de diesel du Moyen-Orient aient tendance à se diriger vers l'Europe, M. Noel-Beswick de Sparta a déclaré qu'il y avait des inquiétudes concernant l'érosion de la demande en Occident, ce qui pourrait entraîner l'envoi de plus de barils vers l'Est.

Serena Huang, analyste chez Vortexa, a déclaré que Singapour, la Malaisie et le Pakistan sont des destinations probables pour les exportations du Moyen-Orient.

"Cela signifierait plus de concurrence avec les barils asiatiques, ce qui pourrait peser sur les fissures régionales si la demande tarde à venir", a-t-elle déclaré.

Les sources commerciales s'attendent à ce que les barils russes à bas prix continuent à se diriger vers l'Amérique latine, la Turquie et l'Afrique l'année prochaine, et non vers l'Asie, en raison des sanctions occidentales.

LA CHINE, UN JOKER

Les exportations de carburant de la Chine pourraient augmenter au moins au cours du premier semestre 2024, selon des sources commerciales et des analystes, car les négociants s'attendent à ce que Pékin émette davantage de quotas qui permettront aux raffineurs d'exporter l'offre excédentaire et de capitaliser sur les prix plus élevés à l'étranger.

Les exportations de diesel ont probablement augmenté de plus de 19 % en 2023 par rapport à l'année précédente, représentant un peu plus de 30 % des exportations totales de carburant raffiné de la Chine, selon les données des douanes chinoises.

Les prévisions d'augmentation des exportations s'inscrivent également dans un contexte de prévisions mitigées concernant la consommation intérieure de diesel en Chine.

La demande de diesel en Chine devrait rester stable ou augmenter de 4 % en fonction de la croissance économique, selon les estimations de trois sources commerciales basées en Chine, FGE, Energy Aspects et Rystad Energy.

En outre, deux nouvelles raffineries - Ningbo Daxie de CNOOC et Shandong Yulong Petrochemical - devraient augmenter la production de diesel d'environ 150 000 bpj au cours du second semestre de l'année prochaine, selon les sources commerciales.

Le traitement de volumes plus importants de brut plus lourd ou de mazout dans les raffineries pourrait également augmenter la production de diesel, a déclaré l'une d'entre elles.