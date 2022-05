Les ventes de pétrole du gouvernement brésilien vont fortement augmenter, selon un fonctionnaire

Les volumes détenus par l'État, jusqu'ici presque insignifiants, montent en puissance et atteindront 1,127 million de barils par jour (bpj) d'ici 2031, selon Eduardo Gerk, directeur de Pr-Sal Petrleo SA (PPSA), la société d'État qui supervise les contrats de partage de la production du pays.

"Notre échelle de grandeur a commencé à changer", a-t-il déclaré en marge de l'Offshore Technology Conference (OTC) à Houston.

La PPSA a été créée en 2013 pour gérer la participation du Brésil dans les vastes découvertes de pétrole pré-salifères trouvées au large de ses côtes.

La part de l'État dans ce pétrole provient de champs exploités par Shell Plc, TotalEnergies SA ainsi que le producteur pétrolier Petrobras, contrôlé par l'État. Ils livrent depuis peu des volumes plus importants dans le cadre du règlement de partage de la production que le pays a inauguré la décennie dernière.

La PPSA a vendu la totalité des 9,5 millions de barils qu'elle s'attend à recevoir des engagements cette année, en 19 cargaisons livrées à Petrobras. Et avec la mise en service de nouveaux puits, les volumes annuels devraient bondir à 411 millions de barils de pétrole en 2031, selon M. Gerk.

Jusqu'à présent, Petrobras a acheté tout le pétrole alloué à la PPSA par le biais d'enchères concurrentielles dans des contrats de deux à trois ans, en surenchérissant sur Shell, Total, le portugais Galp et les producteurs chinois.

Les enchères futures seront probablement organisées par l'intermédiaire de l'opérateur de la bourse brésilienne B3, a déclaré M. Gerk, qui traitera la production du gouvernement qui devrait atteindre une moyenne de 95 000 bpj en 2024, a-t-il dit.

Cependant, l'embauche d'une société de commerce pour commercialiser le pétrole est également une possibilité, a déclaré Gerk.

"Nous devrons alors examiner les conditions du marché", a-t-il déclaré.

Le prochain gros morceau de pétrole brésilien à être vendu arrivera au milieu de l'année 2024, lorsque les contrats de Petrobras pour ses énormes champs de Buzios et de Mero commenceront à expirer, a déclaré Gerk. La production future des champs de Sepia, Atapu, Itapu et Bacalhau n'a pas encore été commercialisée non plus, a-t-il ajouté.

Le Brésil produit environ 3 millions de bpj de brut aujourd'hui, la participation du gouvernement répondant à moins de 1% du total. La part du gouvernement devrait passer à environ 20 % de la production totale du pays en 2031, lorsque la production totale du pays sera estimée à plus de 5 millions de barils par jour de brut, a déclaré M. Gerk.

Les volumes de pétrole du gouvernement comprennent une participation dans le champ en eau profonde de Mero, où des consortiums entre les brésiliens Petrobras et Shell et les chinois CNOOC et CNPC ont commencé la production lundi. La plate-forme du groupe est conçue pour pomper jusqu'à 180 000 bpj de brut.