Cnova N : Activité du 2nd trimestre et résultats financiers du 1er semestre 2021

Points clés du 1er semestre 2021

Au cours du 1er semestre 2021, Cnova a démontré une solide performance financière, tirée par la bonne

dynamique de son activité B2C par rapport à une période comparable 2020 ambitieuse. L'augmentation

de la quote-part GMV (Gross Merchandise Volume) de la Marketplace, l'accélération constante des

revenus de la marketplace et du marketing digital, ainsi que la croissance soutenue et la montée en

puissance commerciale d'Octopia, continuent de renforcer le modèle économique rentable du Groupe.

La performance de la Marketplace est au cœur de la stratégie de Cnova pour atteindre une

croissance rentable. La Marketplace a progressé de 10% au 1er semestre 2021 par rapport à la même

période en 2020, atteignant 46% du GMV (+4 points). Si l'on compare la performance de la Marketplace par

rapport au premier semestre 2019, le TCAM (« TCAM » Taux de Croissance Annuel Moyen) du GMV a

augmenté de +15% et la QP Marketplace dans le GMV a augmenté de +8 points.

Les revenus Marketplace1 ont augmenté de +17% au 1er semestre 2021, atteignant 199 M€ sur 12

mois glissants à fin juin 2021.

Cette croissance a été portée par l'accélération de Cdiscount Fulfilment qui représente 35% du GMV

Marketplace au premier semestre 2021, en progression de +5 points par rapport à l'an dernier.

Les revenus issus du Marketing Digital ont augmenté de +44% au premier semestre 2021 par rapport à

l'an dernier, renforçant ainsi l'activité la plus rentable de Cnova. Le Marketing Digital a été tiré par

Cdiscount Ads Retail Solution (CARS), une plateforme publicitaire 100% autonome permettant aux

vendeurs et aux fournisseurs de promouvoir leurs produits et leurs marques.

Octopia, la solution de marketplace clé en main de Cnova pour les retailers et e-commerçants de la

zone EMEA, a enregistré une forte croissance avec ses solutions désormais pleinement

opérationnelles pour un déploiement commercial : les offres historiques Products as a Service et

Fulfilment as a Service ont cru de +60 % par rapport à l'an derniers. Les offres Merchants as a Service et

Marketplace-as-a-Service ont bénéficié d'un démarrage soutenu avec 3 contrats et 4 LOI signés depuis le

début de l'année et de nombreux autres prospects qualifiés.

Le GMV atteint près de 2 Mds€ au 1er semestre 2021, en hausse de +2% par rapport à 2020 et de

+14% par rapport à 2019. Cette solide performance a été portée par un très bon premier trimestre,

présentant +12% de croissance GMV et +34% de croissance Marketplace. La performance du deuxième

1 Comprend les commissions Marketplace après les remises sur les prix, les frais d'abonnement à la Marketplace, ainsi que les

revenus issus des services rendus aux vendeurs (services de marketing, services financiers, etc.

Attachments Original document

Permalink Disclaimer Cnova NV published this content on 27 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 July 2021 00:02:04 UTC.