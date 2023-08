CNOVA N.V.

Changement au sein du Conseil d'Administration

AMSTERDAM – 31 août 2023, 18h30 CET Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV ; ISIN : NL0010949392) (« Cnova » ou « La Société ») annonce aujourd’hui un changement au sein de son Conseil d’Administration.

M. Emmanuel Grenier, administrateur non-exécutif de la Société, quittera le Conseil d'Administration de la Société à compter de la date de ce communiqué. Avant de rejoindre le Conseil d’Administration en tant qu’administrateur non-exécutif, M. Grenier avait été le PDG de la Société, ainsi que le PDG de Cdiscount au cours des 15 dernières années. Le Conseil d'Administration et la Direction de la Société sont reconnaissants envers M. Grenier pour son engagement et sa contribution précieuse à la Société.

***

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., leader français du e-commerce, sert 8,0 millions de clients actifs via son site à la pointe de l’innovation, Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients B2C une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage, divertissement et énergie domestique. Cnova N.V. sert aussi des clients B2B à l’international à travers Octopia (solution Marketplace-as-a-Service), Cdiscount Advertising (services d’Advertising pour vendeurs et marques) et C-Logistics (solution e-commerce logistique de bout en bout). Cnova N.V. fait partie du groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'information.

***





Cnova Relations Investisseurs :

investor@cnovagroup.com

Tél : +33 6 79 74 30 94







Contact presse :

directiondelacommunication@cdiscount.com

Tél : +33 6 18 33 17 86

cdiscount@vae-solis.com

Tél : +33 6 17 76 79 71





Pièce jointe