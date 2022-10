Cnova N.V. nomme un nouveau DAF

Cnova NV : nomination du Directeur Administratif et Financier

AMSTERDAM, le 10 octobre 2022 à 18h15 CET, Cnova N.V. (Euronext Paris: CNV; ISIN: NL0010949392) (“Cnova”) annonce ce jour la nomination de Monsieur Yves Trézières comme Directeur Administratif et Financier de Cnova.

Au sein de Cdiscount, Yves Trézières assurait précédemment les fonctions de Directeur Finance et Transformation depuis mars 2022. Avant de rejoindre la société, Yves Trézières a occupé successivement plusieurs postes de direction au cours des 30 dernières années en tant que Vice-Président Logistique, Systèmes d’Information, Finance, Risque, Transformation et Projet chez un leader de l’industrie française, Nexans, une société cotée de 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Il est titulaire d’un diplôme en finance de l’Université française.

Yves Trézières succède à Monsieur Maxime Dubarry en date de ce communiqué. Le conseil d’administration remercie Maxime Dubarry pour sa contribution à l’entreprise.

***

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., leader Français du e-commerce, sert 9.1 millions de clients via son site à la pointe de l’innovation, Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage, de divertissement et d’énergie. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'information.

***

