Cnova N : réduit ses pertes au premier semestre

Le GMV (Gross Merchandise Value) de Cnova a diminué de 10,9% sur base comparable au premier semestre 2024, ce qui confirme le choix stratégique de Cnova de développer ses activités de services afin d'améliorer sa rentabilité opérationnelle. Il s'élève à 1,2 milliard d'euros contre 1,38 milliard d'euros un an auparavant. Le chiffre d'affaires net de la filiale de Casino baisse de 19% sur base comparable au premier semestre 2024, en lien avec la baisse du GMV et la transition stratégique vers la Marketplace, qui représente 65% du GMV Produit sur ce premier semestre (+7pts vs. 2023).



Le chiffre d'affaires net a atteint 471 millions d'euros. "L'évolution du chiffre d'affaires net est principalement liée à la diminution des revenus des ventes directes, affectés par la transition volontaire du modèle économique de Cnova vers davantage de services, comme illustré par la quote-part du GMV de la Marketplace qui a augmenté de +6,8 points vs. 2023", explique l'enseigne de distribution, d'ameublement et de décoration.



La marge brute s'est établie à 172 millions d'euros au premier semestre 2024, ce qui représente 36,6% du chiffre d'affaires net. Grâce à la transition du modèle économique de Cnova vers des services à forte marge, le taux de marge brute a augmenté de +7 points vs. 2023, avec des effets relutifs qui proviennent principalement des activités de la Marketplace (y compris les services logistiques fournis aux vendeurs Marketplace), des services d'Advertising et des activités B2B.



L'Ebitda s'est élevé à 31 millions d'euros au premier semestre 2024 contre 33,3 millions d'euros il y a un an, ce qui représente 6,6% du chiffre d'affaires net (+1,1 point vs. 20233). L'Ebitda après loyers s'est établi à 18 millions d'euros, en progression de 2 millions d'euros au premier semestre 2024 (+9,5% vs. 2023) par rapport au 1er semestre 2023.



La perte opérationnelle courant s'est élevé à près de 15 millions d'euros, en dégradation de 1 million d'euro par rapport à 2023, principalement en raison de la dégradation de l'EBITDA de -3 millions deuros, compensée en partie par la diminution des Dotations aux Amortissements et aux Provisions par rapport au premier semestre 2023.



Le groupe a réduit ses pertes sur ce semestre : 53,8 millions d'euros contre 65,6 millions d'euros, en amélioration de près 12 millions d'euros par rapport au premier semestre 2023, principalement sous l'effet de la charge d'impôts.

Les flux de trésorerie disponible s'améliorent de + 101 millions d'euros au premier semestre 2024 vs. 2023, grâce à des paiements réguliers aux fournisseurs et à un suivi rigoureux, alors que le premier semestre 2023 avait été impacté par la procédure de conciliation.