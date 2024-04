CNOVA N.V.

Publication du rapport financier annuel 2023

AMSTERDAM – le 23 avril 2024, 22h00 CET Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV; ISIN : NL0010949392) (« Cnova » ou la « Société ») a publié son rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 (le « rapport »). Le rapport a été déposé auprès de l’Autorité Néerlandaise des Marchés Financiers (Autoriteit Financiële Markten) et est disponible sur le site de la société, www.cnova.com.

KPMG Accountants N.V. a émis une opinion d’audit sans réserve sur ce rapport. Dans le rapport, la Société indique que sa structure capitalistique au regard de ses dettes pourrait compromettre le plan d’affaires de la Société à moyen-terme, notamment après 2025, quand certaines dettes (toutes identifiées plus en détail dans le rapport) deviendraient non-garanties. La Société a entamé des discussions avec Casino, Guichard-Perrachon à propos d’une potentielle conversion (partielle) de la dette de la Société envers Casino, en capitaux propres. Etant donné qu’aucune décision n’a été prise concernant la mise en œuvre de cette conversion dette-capitaux propres, il existe, en l’état, une incertitude significative sur la continuité d’exploitation de Cnova au-delà de 2025.

Malgré cette incertitude significative, le Conseil d’Administration s’attend à un résultat positif des discussions avec son principal actionnaire concernant la recapitalisation, bien que l’issue reste incertaine. Par conséquent, le Conseil d’Administration de Cnova a jugé approprié de préparer les états financiers consolidés 2023, sous l’hypothèse de continuité d’exploitation.

About Cnova N.V.

Cnova N.V. leader français du e-commerce, sert 7,2 millions de clients actifs via son site à la pointe de l’innovation, Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients B2C une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage et de divertissement. Cnova N.V. sert aussi des clients B2B à l’international à travers Octopia (solution Marketplace-as-a-Service), Cdiscount Advertising (services d’Advertising pour vendeurs et marques) et C-Logistics (solution e-commerce logistique de bout en bout). Cnova N.V. fait partie du groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova NN.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d’informations

