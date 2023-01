Cnova, filiale de Casino, remanie sa direction

Cnova, filiale de Casino exploitant le site d'e-commerce Cdiscount, a annoncé une série de changements au sein de sa direction, qui seront soumis à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire convoquée le 1er mars prochain. Emmanuel Grenier, 51 ans, est nommé directeur exécutif e-commerce du groupe Casino. Il quitte ses fonctions de directeur général de Cnova et d'administrateur exécutif en date du 16 janvier 2023. Il restera au conseil d'administration en tant qu'administrateur non-exécutif et présidera en parallèle le comité stratégique de Cnova.



Thomas Métivier, 35 ans, ingénieur du corps des mines, le remplace et est nommé directeur général de Cnova, en date effective du 16 janvier 2023. Il est également nommé directeur général de Cdiscount.



Enfin, Guillaume Michaloux est nommé administrateur non-exécutif. Il remplace Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira qui a démissionné en date du 12 janvier 2023.