Cnova : le titre se distingue après de solides semestriels

Le titre Cnova signe l'une des plus fortes progressions du marché parisien lundi matin suite à la publication de résultats semestriels bien accueillis par les investisseurs.



Le groupe de commerce en ligne Cnova, maison-mère de Cdiscount et contrôlé par Casino, a vu son Ebitda plus que doubler par rapport au 1er semestre 2022, à 34 millions d'euros contre 14 millions un an plus tôt.



Dans un communiqué, Cnova explique avoir profité de l'attention portée à l'amélioration de la rentabilité des ventes directes, à la croissance de ses revenus publicitaires et du plan de réduction de ses coûts.



Cnova dit ainsi avoir accéléré sa transition vers un modèle 'plus rentable' en enregistrant une forte hausse de son taux de marge brute, qui a atteint 29,7%, contre 22,6% au premier semestre 2022.



Les flux de trésorerie disponibles des activités poursuivies avant frais financiers et autres produits et charges s'élèvent à -183 millions d'euros sur le 1er semestre 2023



Le volume total de marchandises vendues (GMV) a diminué de 14% en base comparable sur un marché 'encore difficile', marqué par un repli des catégories de produits technologiques et de l'électroménager.



Suite à cette publication, le titre gagnait plus de 6% dans un marché parisien légèrement haussier (+0,4%). Depuis le début de l'année, le cours de Bourse gagne 3% en dépit des lourdes difficultés rencontrées par Casino.



Au 30 juin, la dette financière nette de Cnova s'élevait à 582 millions d'euros.



