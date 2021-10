Cnova : renonce à ses objectifs et à sa levée de fonds

Confronté à une faiblesse de la demande, Cnova a annoncé vendredi qu'il avait décidé de renoncer à ses objectifs financiers pour l'exercice 2021.



Dans un point d'activité, le groupe de commerce électronique - qui détient notamment le site marchand Cdiscount - fait état d'une performance 'résistante' sur le troisième trimestre en dépit de conditions de marché 'plus faibles qu'anticipé'.



Sur le trimestre écoulé, Cnova indique avoir enregistré une croissance de 8% de la valeur des produits vendus sur ses sites, mesurée par l'indicateur 'GMV'.



Dans son communiqué, le groupe explique toutefois ne pas être en mesure de confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année, du fait notamment de la nécessité de maintenir des prix compétitifs.



Lors d'une présentation aux analystes au mois de juin, le groupe avait déclaré viser pour 2021 une GMV et un chiffre d'affaires d'environ 4,5 milliards d'euros et 2,3 milliards d'euros, respectivement, pour un EBITDA supérieur à 160 millions d'euros.



Invoquant là encore des conditions de marché difficiles, le groupe a également décidé de renoncer à son projet de lever des fonds.



Début juin, Cnova avait annoncé envisager une augmentation de capital en vue de financer la forte accélération de sa croissance.



Toutes ces prévisions étaient accueillies sans grande réaction en Bourse de Paris, où le titre Cnova évoluait en léger repli (-0,5%) vendredi à l'ouverture du marché.



