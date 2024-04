Cnova : une holding de Daniel Kretinsky contrôle 99,3%

Cnova a annoncé mardi que France Retail Holdings, un véhicule d'investissement détenu par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, contrôlait désormais près de 99,3% de ses droits de vote.



FRH est une société qui a été constituée par le consortium regroupant EP Equity Investment III, Fimalac et Attestor, afin de reprendre la participation jusqu'ici détenue au sein de Cnova par Casino Guichard-Perrachon.



Elle est contrôlée au plus haut niveau par Daniel Kretinsky.



La semaine passée, le président du conseil d'administration de Cnova, Jean-Yves Haagen, avait démissionné de ses fonctions.



