Résultats financiers 2021 de Cnova - Poursuite de la stratégie à long terme : expansion de la marketplace et du marketing digital et accélération des activités B2B

Le GMV atteint 4 , 2 Mds€, en hausse de +8% vs. 2019 ( stable vs. 2020 )

Le GMV m arketplace atteint 1 , 5 Md€, en croissance de +2 2 % vs. 2019 (stable vs. 2020 ) , rep résentant 45 , 2% du GMV total , soit +6 , 7 pts vs. 2019 (+1 , 3 pt vs. 2020 )

Les revenus m arketplace atteignent 193M€ , en hausse de + 29 % vs. 2019 ( + 5 % vs. 2020 )

Croissance continue des revenus issus du Marketing digital qui atteignent 69M€, en croissance de près de 100% vs. 2019 (+32% vs. 2020) Des clients plus fidèles et engagés en forte croissance



10m de clients actifs , en hausse de + 8 % vs. 2019 ( -3% vs. 2020 ) grâce à une forte rétention des nouveaux clients de 2020

Un NPS global qui atteint 52,9 soit +8,4 pts vs. 2019 (+5,7 pts vs. 2020) avec une s atisfaction client élevée et en hausse

2,5m d’abonnés Cdiscount à Volonté (programme de fidélité) : +20% vs. 2019 (+9% vs. 2020) Forte accélération commerciale des activités B2B



Octopia: GMV multipl ié par 3 ,3 vs. 2019 ( +26% vs. 2020 ) ; 12 contrats marketplace-as-a-service sign és avec des acteurs stratégiques dans 7 pays ; signature d’un partenariat avec Ocado

C-Logistics: forte augmentation des revenus grâce au lancement de 20 clients en 2021 L’EBITDA atteint 109M€, +33% vs. 2019 (-18% vs. 2020) avec un investissement important dans les activités stratégiques B2B



Investissement accru pour accélérer le développement des actifs Octopia: 94M€ de CAPEX (+33% vs. 2020) AMSTERDAM, le 17 février 2022 à 8h30 CET, Cnova N.V. (Euronext Paris: CNV; ISIN: NL0010949392) (“Cnova”) publie aujourd’hui les chiffres clés non audités de son activité du 4ème trimestre et ses résultats financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Points clés de 2021 En 2021, le Groupe a continué d’accélérer sur ses 3 piliers stratégiques tout en améliorant l'expérience client: revenus marketplace en hausse (+29% vs. 2019), marketing digital (+75% vs. 2019) et initiatives B2B avec Octopia (x3 vs. 2019) et C-Logistics. La satisfaction client a continué d’être au cœur de la stratégie e-commerce de Cdiscount en 2021. La base de clients actifs a augmenté de +8% vs. 2019 et est de plus en plus engagée: le programme de fidélité Cdiscount à Volonté (CDAV) compte désormais plus de 2,5M de clients (+20% vs. 2019) soutenant la rétention et le réachat. La satisfaction client a atteint un niveau record, aussi bien pour les ventes directes que pour la marketplace, avec un NPS global qui atteint 52,9, en hausse de +8,4pts vs. 2019, grâce à la hausse de la part des ventes expédiées en express et à la politique de “Oui au client” qui couvre désormais 100% des membres CDAV et des nouveaux clients. La marketplace, qui représente désormais 45,2% (+6,7pts vs. 2019) du GMV produit (« Gross Merchandise Volume »), est le principal levier de la croissance rentable de Cnova, avec un GMV en hausse de +22% sur 2 ans. Dans le même temps, les revenus ont augmenté rapidement (+29%), atteignant 193M€. Le nombre de vendeurs a dépassé les 13 000 avec un niveau de qualité record (NPS à 48,4 soit +10,9pts vs. 2019), tiré par le développement du Fulfilment by Cdiscount et du programme Cdiscount Express seller. Les revenus issus du marketing digital ont presque doublé en 2 ans, générant de la rentabilité grâce à Cdiscount Ads Retail Solution (CARS), la plateforme propriétaire d’enchères publicitaires de Cnova, principalement tirés par les Produits sponsorisés et Google Shopping. Le 3ème pilier stratégique, le développement B2B, a également connu une année 2021 record. C-Logistics et C Chez Vous ont lancé 20 clients. Octopia, l’écosystème de technologies marketplace de Cnova, a connu une forte croissance de son GMV alors que 12 contrats ont été signés avec des acteurs stratégiques dans 7 pays sur la seule année 2021. Un accord vient d'être signé avec le Groupe Ocado, aux termes duquel Ocado intégrera dans sa plateforme de services (Ocado Smart Platform ou "OSP") la solution marketplace d'Octopia, ce qui permettra aux partenaires d'Ocado du monde entier de lancer leurs propres marketplaces. Emmanuel Grenier, PDG de Cnova, a commenté: « Après une année 2020 exceptionnelle, nous avons continué en 2021 de déployer avec succès notre stratégie basée sur 3 piliers: la croissance de la marketplace et le développement du marketing digital pour la plateforme e-commerce B2C, et l’accélération du B2B, grâce à l’engagement constant de nos équipes.

Le GMV de l’activité B2C bénéficie d’une satisfaction client record et du dynamisme de la marketplace. Nous avons significativement amélioré l’expérience client sur le site et le mobile, en nous appuyant sur l’intelligence artificielle tout au long du parcours client. Le moteur de recherche ainsi que la personnalisation des produits et des promotions vont continuer d’être des priorités importantes en 2022.

Les activités B2B ont connu de grands succès commerciaux et des lancements produits réussis, comme le montre notre partenariat avec Ocado. 2022 sera une année charnière avec le lancement d’une première version complète de l’offre marketplace d’Octopia et des développements importants du côté de C-Logistics.

Dans le même temps, nous sommes fiers d’avoir été reconnus “Great Place to Work” par nos collaborateurs et nous avons également renforcé nos actions visant à réduire l’impact environnemental de notre supply-chain. » Performance financière

(millions d’€)



2021



2020



2019



Variation

vs. 2020



Variation vs. 2019



GMV 4 206 4 204 3 899 +0,0% +7,9% Plateforme e-commerce 4 091 4 116 3 867 -0,6% +5,8% dont Ventes directes 1 840 1 934 1 991 -4,9% -7,6% dont Marketplace 1 518 1 514 1 245 +0,2% +21,9% Quote-part Marketplace 45,2% 43,9% 38,5% +1,3pt +6,7pts dont Services 278 193 169 +43,7% +64,7% dont Autres revenus 456 475 462 -4,1% -1,3% Activités B2B 114 88 33 +30,2% x3,5 dont Octopia 109 87 33 +25,6% x3,3 dont C-Logistics 5 1 0 x7,8 n.m. Chiffres d’affaires 2 166 2 225 2 195 -2,6% -1,3% EBITDA 108,9 133,3 82,0 -18,3% +32,8% en % du CA 5,0% 6,0% 3,7% -1,0pt +1,3pt Résultat opérationnel courant 18,4 53,1 14,7 -65,3% +25,2% en % du CA 0,8% 2,4% 0,7% -1,5pt +0,2pt Résultat financier net (52,7) (54,0) (56,6) -2,4% -6,9% Résultat net (49,1) (21,4) (65,3) n.m. n.m. Indicateurs financiers Flux de trésorerie

(millions d’€)



2021



2020



2019



Variation vs. 2020



Variation

vs. 2019



EBITDA 108,9 133,3 82,0 -18,3% +32,8% (-) éléments non-récurrents (8,8) (12,5) (9,2) +29,4% +4,1% (-) loyers (34,7) (32,0) (27,0) -8,6% -28,6% Capacité d’auto-financement 65,4 88,8 45,8 -26,4% +42,7% Investissements (CAPEX net) (94,3) (70,9) (73,7) -33,1% -27,9% Variation du BFR (44,3) 63,9 70,9 n.m. n.m. Impôts (3,6) (9,3) 3,3 +5,7 -6,9 Flux net de trésorerie lié aux opérations courantes (77,1) 72,6 39,6 n.m. n.m. Dette financière nette (326,1) (200,7) (221,5) (125,4) (104,6) Faits opérationnels marquants de l’année 2021 Chiffres clés



























2021 2020 10 2019 Variation vs. 2020 Variation vs. 2019 QP marketplace dans le GMV1 45,2% 43,9% 38,5% +1,3pt +6,7pts Revenus marketplace (M€)2 192,8 183,8 149,8 +4,9% +28,7% Marketing Digital (M€) 69,2 52,4 39,7 +32,1% +74,5% Commandes (en millions) 28,6 30,4 26,6 -6,0% +7,5% dont Marketplace3 19,1 20,3 16,1 -6,0% +18,6% Articles vendus (en millions) 49,3 54,2 49,7 -9,0% -0,8% dont Marketplace 28,2 31,0 25,0 -9,0% +12,8% Faits marquants du 4 ème trimestre 2021 Sur l’année, le GMV est stable et le chiffre d’affaires en légère baisse, démontrant une résilience importante après une année 2020 exceptionnelle. Les résultats du 4ème trimestre sont solides, avec une base comparable 2020 très élevée en raison du confinement de novembre : le GMV et le chiffre d’affaires sont respectivement en repli de -8,6% et -8,7% mais la part de marché de Cdiscount est restée stable au 4ème trimestre4. Par rapport à 2019, le GMV total, la marketplace et Octopia ont fortement progressé au 4ème trimestre, alors que le voyage était toujours impacté par la pandémie. GMV



T4 2021 2021 vs. 20 vs. 19 vs. 20 vs. 19 Croissance du GMV -8,6% +0,5% +0,0% +7,9% Croissance du chiffre d’affaires -8,7% -6,8% -2,6% -1,3% Croissance du GMV marketplace -14,6% +14,6% +0,2% +21,9% Croissance du GMV Octopia -1,4% x4 +25,6% x3 Croissance du GMV du voyage +69,7% -40,4% +13,5% -21,1% Clients: Cnova a atteint 10,0 millions de clients actifs à la fin du 4ème trimestre 2021, soit une augmentation de +8% sur 2 ans et une baisse de seulement 3% par rapport à la base de clients actifs à fin 2020 qui était soutenue par des circonstances exceptionnelles. Cdiscount à Volonté (“CDAV”), le programme fidélité de Cdiscount, compte désormais 2,5 millions de membres (+20% vs. 2019, +9% vs. 2020) bénéficiant de 2,8 millions de références disponibles à la livraison express, en hausse de +91% vs. 2020. Clients



Fin T4 21 vs. 20 vs. 19 Evolution du nombre de clients actifs -3% +8% Croissance du parc d’abonnés CDAV 5 +9% +20% Concernant le trafic, Cnova a consolidé sa place de #2 en France en 2021 avec 22,1 millions de visiteurs uniques mensuels en moyenne, soit une baisse de -3% par rapport à 2020 mais une hausse de +7% par rapport à 2019. Trafic



T4 21 2021 vs. 20 vs. 19 vs. 20 vs. 19 Visiteurs uniques mensuels 6 -7% +1% -3% +7% La quote-part marketplace dans le GMV a atteint 45,0% au 4ème trimestre 2021, soit une forte augmentation de +7,3pts sur 2 ans (-0,5 pt vs. 2020) et 45,2% en année pleine, soit une augmentation de +6,7pts sur 2 ans (+1,3 pt vs. 2020). Elle a bénéficié de la forte croissance du volume d’affaires géré dans nos entrepôts en Fulfilment dont le poids dans le GMV marketplace a augmenté de +2,6pts au T4 vs. 2019 (+4,7pts vs. 2020) et de +6,0pts en année pleine vs. 2019 (+4,3pts vs. 2020). Marketplace



T4 2021 2021 vs. 20 vs. 19 vs. 20 vs. 19 Evolution de la QP Marketplace dans le GMV -0,5 pt +7,3 pts +1,3 pt +6,7 pts QP du Fulfilment dans le GMV marketplace7 +4,7 pts +2,6 pts +4,3 pts +6,0 pts Croissance des revenus marketplace8 -12,9% +21,3% +4,9% +28,7% Performance financière 2021 Cnova N.V. (millions d'€)



Année Variation 2021 2020 vs. 2020 vs. 2019 GMV 4 205,5 4 204,2 +0,0% +7,9% Chiffre d’affaires 2 166,1 2 224,8 -2,6% -1,3% Marge brute 480,0 474,0 +1,3% +23,1% en % du CA 22,2% 21,3% +0,9 pt +4,5 pts Frais d’exploitation (371,4) (340,6) -9,1% -20,9% en % du CA 17,1% 15,3% +1,8 pt +3,1 pts EBITDA 108,9 133,3 -24,4 +26,9 en % du CA 5,0% 6,0% -1,0 pt +1,3 pt Résultat opérationnel courant 18,4 53,1 -34,7 +3,7 Résultat financier net (52,7) (54,0) +1,3 +3,9 Résultat net (46,0) (15,6) -30,4 +15,6 Le chiffre d’affaires s’est élevé à 2 166M€ en 2021, en baisse de -1,3% par rapport à 2019 (-2,6% vs. 2020). Le chiffre d’affaires a été impacté par l’accélération du pivot des ventes de produits vers plus de marketplace, les ventes marketplaces n’étant reconnues dans le chiffre d’affaires que pour le montant des commissions associées. La marge brute s’est élevée à 480M€ en 2021, soit 22,2% du chiffre d’affaires, en augmentation de +4,5 points par rapport à 2019 (+0,9 pt vs. 2020). La marge brute a bénéficié de l’augmentation des revenues marketplace ainsi que du développement du marketing digital 9. Les frais d’exploitation (hors amortissements et dépréciations) ont atteint 371M€ soit 17,1% du chiffre d’affaires, en hausse de +1,8 point vs. 2020, et sont restés maitrisés avec une augmentation de +3,1 points vs. 2019 alors que la marge brute a augmenté de +4,5 points sur la même période. Les coûts de distribution, à 6,5% du chiffre d’affaires (-0,2 pt vs. 2020 ; +0,3 pt vs 2019), ont légèrement baissé grâce à une meilleure productivité logistique. Les coûts de marketing ont représenté 4,9% du chiffre d’affaires (+1,0 pt vs. 2020 ; +1,2 pts vs. 2019) en raison de coûts d’acquisition et de dépenses médias en augmentation pour soutenir l’augmentation de la part de marché de Cnova au 2ème semestre 2021. Les dépenses technologiques et de contenu ont augmenté, atteignant 3,6% du chiffre d’affaires (+0,7 pt vs. 2020 ; +1,1 pt vs. 2019), en raison des investissements dans les activités de monétisation B2C et dans le développement de la plateforme technologique de Cnova, ainsi qu’un important effort commercial sur Octopia. L’EBITDA a atteint 109M€, en amélioration de 27M€ vs. 2019 et en baisse de -24M€ vs. 2020. Avant loyers, l’EBITDA 2021 s’est élevé à 77M€. Le résultat opérationnel courant a atteint 18M€, soit une amélioration de +4M€ vs. 2019 et une baisse de -35M€ par rapport à 2020, avec des dépréciations et amortissements en hausse de +9,8M€ vs. 2020 en raison du développement des nouveaux actifs B2B, en particulier la plateforme Octopia. Les charges financières nettes se sont élevées à 53M€, en légère amélioration grâce à l’amélioration de la gestion du risque sur le paiement en 4 fois qui a compensé l’augmentation des coûts de financement. Le résultat net des activités poursuivies s’est amélioré de +16M€ vs. 2019 (en baisse de -30M€ vs. 2020) pour atteindre -46M€, avec un résultat ajusté par action de -0,12€. Flux de trésorerie

(millions d’€)



2021



2020



2019



Variation vs. 2020



Variation

vs. 2019



EBITDA 108,9 133,3 82,0 -18,3% +32,8% (-) éléments non-récurrents (8,8) (12,5) (9,2) +29,4% +4,1% (-) loyers (34,7) (32,0) (27,0) -8,6% -28,6% Capacité d’auto-financement 65,4 88,8 45,8 -26,4% +42,7% Investissements (CAPEX net) (94,3) (70,9) (73,7) -33,1% -27,9% Variation du BFR (44,3) 63,9 70,9 n.m. n.m. Impôts (3,6) (9,3) 3,3 +5,7 -6,9 Flux net de trésorerie lié aux opérations courantes (77,1) 72,6 39,6 n.m. n.m. Dette financière nette (326,1) (200,7) (221,5) (125,4) (104,6) Le capacité d’auto-financement s’est élevée à 65M€ sur les 12 derniers mois, en hausse de +43% vs. 2019, confirmant l’amélioration structurelle de la génération de trésorerie : La rentabilité opérationnelle, avec un EBITDA positif de 1 09 M€ , est en hausse de +27M€ vs. 2019 (-24M€ vs. 2020)

, est en hausse de +27M€ vs. 2019 (-24M€ vs. 2020) Les autres charges opérationnelles ont atteint -9M€, en amélioration de +0,4M€ par rapport à 2019 (+3M€ vs. 2020)

ont atteint -9M€, en amélioration de +0,4M€ par rapport à 2019 (+3M€ vs. 2020) Une légère hausse des remboursements de passifs de loyers au titre des contrats de location (impact IFRS16) qui se sont élevés à -35M€



La flux de trésorerie disponible avant intérêts s’est établi à -77M€ sur 12 mois, s’expliquant principalement par: Des capex qui atteignent 94M€, en hausse de +28% par rapport à 2019 (+33% vs. 2020), pour accompagner le développement d’Octopia

qui atteignent 94M€, en hausse de +28% par rapport à 2019 (+33% vs. 2020), pour accompagner le développement d’Octopia Une augmentation de +44M€ du besoin en fonds de roulement, principalement en raison du contexte exceptionnel de 2020 et de fin 2021 (variation du besoin en fonds de roulement de +72M€ en 2019) : (i) hausse des stocks fin 2021 à cause des ruptures d’approvisionnement fin 2020 (ii) stocks stratégiques additionnels (crise des semi-conducteurs, etc.) acquis fin 2021 (iii) ralentissement de l’activité en novembre et décembre 2021 par rapport à la période comparable de confinement fin 2020. En tenant compte de la trésorerie issue des activités de financement, principalement liée au coût du risque du paiement en 4 fois, la dette financière nette a augmenté de +125M€ sur les 12 derniers mois pour atteindre -326M€. Points clés de l’activité Amélioration de l’expérience client et NPS à un niveau record Les délais de livraison se sont améliorés de 0,5 jour en 2021 (-0,8 jour vs. 2019) grâce au poids croissant des livraisons express, à l’élargissement des assortiments Cdiscount Fulfilment et Cdiscount Express seller (+91% vs. 2020 ; x2,4 vs. 2019) et à une baisse des produits importés depuis des pays non-européens. Cnova a également poursuivi sa politique de “ Oui au client ” avec désormais 10 0% de réponses positives et immédiates aux réclamations des abonnés CDAV et des nouveaux clients, ainsi que des actions proactives de prévention pour chaque événement anormal survenant au cours du parcours client. Ces différentes mesures ont permis d’atteindre un NPS global de 52,9 , soit une hausse significative de + 8 , 4 pts en 2 ans (+5,7 pts vs. 2020), poursuivant les efforts constants entrepris ces dernières années.





se sont améliorés de 0,5 jour en 2021 (-0,8 jour vs. 2019) grâce au poids croissant des livraisons express, à l’élargissement des assortiments Cdiscount Fulfilment et Cdiscount Express seller (+91% vs. 2020 ; x2,4 vs. 2019) et à une baisse des produits importés depuis des pays non-européens. La marketplace de produits poursuit sa croissance, tirant vers le haut les revenus et la rentabilité L’activité marketplace s’est accélérée en 2021, gagnant + 1 , 3 point de quote-part GMV pour atteindre 45 , 2 % (+6,7 pts vs. 2019)

de quote-part GMV pour atteindre (+6,7 pts vs. 2019) Parallèlement à la croissance des volumes, la génération de revenus a progressé encore plus rapidement : + 5 % sur l’ensemble de l’année 2021 pour atteindre 1 93 M€ (+29% vs. 2019)

sur l’ensemble de l’année 2021 pour atteindre (+29% vs. 2019) L’augmentation du nombre de références éligibles à la livraison express est un facteur clé de croissance, de satisfaction client et de développement de CDAV. Les références éligibles à CDAV ont atteint 2,8 millions10, soit une croissance de +91% sur 12 mois (x2,4 vs. 2019) grâce à l’élargissement de l’assortiment Cdiscount Fulfilment et Cdiscount Express Seller.



Un marketing digital dynamique porté par Cdiscount Ads Retail Solution Les revenus générés par le m arketing digital ont augmenté de + 18 % au 4 ème trimestre 2021 vs. 2020 (+73% vs. 2019) et de +3 2 % en année pleine (+75% vs. 2019), contribuant à renforcer l’activité la plus rentable de Cnova

ont augmenté de au 4 trimestre 2021 vs. 2020 (+73% vs. 2019) et de en année pleine (+75% vs. 2019), contribuant à renforcer l’activité la plus rentable de Cnova Le marketing digital a principalement été soutenu par Cdiscount Ads Retail Solution (CARS), la solution propriétaire de Cnova lancée en 2020, une plateforme publicitaire 100% autonome permettant aux vendeurs et fournisseurs de promouvoir leurs produits et leurs marques. Cnova a également renforcé son offre de marketing digital en développant des fonctionnalités complémentaires comme les opérations de live shopping avec des marques partenaires. Les services B2C ont affiché de solides performances Le GMV des services B2C s’est élevé à 278 M€ , en croissance de + 4 4 % en année pleine (+65% vs. 2019)

des services B2C s’est élevé à , en croissance de en année pleine (+65% vs. 2019) Le GMV de Cdiscount Voyage a cru de +70% ce trimestre et de +14% en année pleine (-21% vs. 2019), soutenu par un panier moyen record (+19% vs. 2020) Croissance rapide d’Octopia, la solution de marketplace clé en main pour les distributeurs et les e-commerçants Le GMV d’Octopia a cru de +26% en 2021 (x3 vs. 2019), contribuant pour +0,5 point à la croissance de Cnova

en 2021 (x3 vs. 2019), contribuant pour +0,5 point à la croissance de Cnova La dynamique commerciale de l’offre Marketplace-as-a-Service est excelle nte (12 nouveaux contrats signés avec des acteurs majeurs dont 8 au seul 4 ème trimestre 2021), et continue d’accélérer: Les offres Merchants-as-a-Service et Marketplace-as-a-Service ont déjà convaincu plusieurs acteurs internationaux et présentent des carnets de commandes conséquents

(12 nouveaux contrats signés avec des acteurs majeurs dont 8 au seul 4 trimestre 2021), et continue d’accélérer: L’offre Fulfilment-as-a-Service a connu une croissance de +58% (x7 vs. 2019) de son GMV lié à la logistique des colis hors Cdiscount.com

a connu une croissance de (x7 vs. 2019) de son GMV lié à la logistique des colis hors Cdiscount.com Par ailleurs, Ocado intégrera Octopia dans sa plateforme de services (‘OSP’), offrant ainsi à l’ensemble de ses partenaires internationaux de nouvelles opportunités et des fonctionnalités inédites. L’accord conclu entre Ocado et Cdiscount prévoit également l’attribution d’actions Octopia à Ocado, à des conditions préférentielles, en cas de levée de fonds future. Ce partenariat commercial viendra soutenir le développement d’Octopia ainsi que la stratégie de Cdiscount d’étendre ses activités B2B.



Responsabilité sociale des entreprises (RSE) Cnova a poursuivi sa stratégie RSE visant à promouvoir l’accès aux produits et services à un maximum de personnes, tout en développant un acteur digital européen durable et inclusif, répondant aux grands enjeux du e-commerce. Pour réduire l’impact environnemental de son offre, Cnova investit dans l’économie circulaire: Mise en avant des produits reconditionnés et de seconde main sur Cdiscount.com (plus de 100M€ de produits reconditionnés vendus en 2021 ; plus de 25% des smartphones vendus sont reconditionnés)



Cnova est également en pointe concernant la réduction de l’impact environmental de la logistique Transport: C-Logistics a rejoint l’initiative Fret 21 (menée par l’ADEME et le Ministère Français du Développement Durable) et s’est engagé à réduire de 7% les émissions de gaz à effet de serre liées à l’activité de Cdiscount.com d’ici 2023 (calcul basé sur les émissions de 2020). C-Logistics et C Chez Vous ont également renouvelé leur soutien au fonds de dotation “Plantons pour l’Avenir” pour séquestrer leurs émissions résiduelles et faire ainsi en sorte que les livraisons et retours de Cdiscount.com restent neutres en carbone.

C-Logistics a rejoint l’initiative Fret 21 (menée par l’ADEME et le Ministère Français du Développement Durable) et s’est engagé à réduire de 7% les émissions de gaz à effet de serre liées à l’activité de Cdiscount.com d’ici 2023 (calcul basé sur les émissions de 2020). C-Logistics et C Chez Vous ont également renouvelé leur soutien au fonds de dotation “Plantons pour l’Avenir” pour séquestrer leurs émissions résiduelles et faire ainsi en sorte que les livraisons et retours de Cdiscount.com restent neutres en carbone. Emballages: les clients peuvent désormais choisir des emballages réutilisables (partenariat avec Hipli), complétant ainsi les initiatives ayant permis d’éviter 1,3 million d’emballages en 2021 via la mutualisation des colis, le programme de non-suremballage (choisit par plus de 98% de nos clients), etc. Cnova soutient également les économies locales: Cdiscount a renforcé son positionnement sur le “Made i n France” grâce à de nouveaux vendeurs et à des partenariats avec des organismes de certification

grâce à de nouveaux vendeurs et à des partenariats avec des organismes de certification Cdiscount et Octopia contribuent au développement des PME, avec déjà plus de 5 000 entreprises françaises inscrites sur la marketplace

Plus généralement, l’activité de Cnova représentait plus de 47 000 emplois en France et de 92 000 en Europe en 202111



Enfin, la politique RH de Cnova a été primée par la certification « Great Place to Work » en 2021. Cdiscount a également été élu Leader en matière de diversité par le Financial Times pour son action de promotion de la diversité au sein de l’entreprise, alors que l’indice de parité Penicaud montre l’engagement de Cnova dans la promotion d’opportunités égales pour les femmes et les hommes. Perspectives Cnova prévoit de maintenir ses investissements pour poursuivre sa croissance tout en continuant son évolution stratégique vers un modèle de plateforme rentable, avec 3 grandes priorités: Développer en p riorité la marketplace en s’appuyant sur ses capacités de fulfilment, sur la croissance du programme Express seller et sur le recrutement de vendeurs, conduisant à plus de qualité et à une satisfaction client croissante

en s’appuyant sur ses capacités de fulfilment, sur la croissance du programme Express seller et sur le recrutement de vendeurs, conduisant à plus de qualité et à une satisfaction client croissante Accroitre les revenus issus du marketing digital en recrutant plus de fournisseurs et de vendeurs marketplace et en leur offrant plus de fonctionnalités via CARS, la plateforme propriétaire 100% autonome de Cnova

en recrutant plus de fournisseurs et de vendeurs marketplace et en leur offrant plus de fonctionnalités via CARS, la plateforme propriétaire 100% autonome de Cnova Accélérer dans le B2B: développer Octopia en ciblant la zone EMEA et en lançant de nouveaux clients importants, faire de C-Logistics et de C Chez Vous des leaders de la logistique e-commerce et continuer à innover dans tous les aspects de la logistique



A propos de Cnova N.V. Cnova N.V., leader Français du e-commerce, sert 10,0 millions de clients via son site à la pointe de l'innovation, Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage, de divertissement et d'énergie. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'information.

investor@cnovagroup.com Contact Media:

directiondelacommunication@cdiscount.com

Tel: +33 6 18 33 17 86

Annexes Cnova N.V. – Etats financiers consolidés 12 Compte de résultat consolidé 2021



2020

(révisés)



Variation



(millions d’€) Chiffre d’affaires 2 166,1 2 224,8 -2,6% Coût d’achat des marchandises vendues (1 686,1) (1 750,8) -3,7% Marge brute 480,0 474,0 +1,3% en % du chiffre d’affaires 22,2% 21,3% +0,9 pt Frais d’exploitation 13 (461,5) (420,8) +9,7% en % du chiffre d’affaires -21,3% -18,9% -1,4 pt Coûts de distribution (171,1) (179,2) -4,5% Dépenses Marketing (105,9) (87,0) +21,7% Coûts technologiques et de contenu (133,1) (108,6) +22,5% Frais administratifs (51,4) (46,0) +11,8% Résultat opérationnel courant (ROC) 14 18,4 53,1 -34,7 en % du chiffre d’affaires 0,9% 2,4% -1,5 pt Autres produits et charges opérationnels (6,8) (12,3) +44,5% Résultat opérationnel 11,6 40,8 -71,6% Résultat financier (52,7) (54,0) +2,4% Résultat avant impôts (41,1) (13,2) -27,9 Impôts (4,9) (2,5) -2,4 Résultat net des activités poursuivies (46,0) (15,6) -30,4 Résultat net des activités abandonnées 15 (3,1) (5,7) +2,6 Résultat net de l’ensemble consolidé (49,1) (21,4) -27,7 en % du chiffre d’affaires -2,3% -1,0% -1,3 pt Part du Groupe (50,6) (23,4) -27,2 Intérêts ne donnant pas le contrôle 1,4 2,0 -0,6 Résultat net ajusté par action (€) 16) (0,12) (0,02) -0,10

Bilan consolidé



2021



2020

(révisés)



Au 31 décembre (en millions d’€) ACTIFS Trésorerie et équivalents de trésorerie 20,5 15,8 Créances clients 150,9 167,2 Stocks 302,7 283,7 Créances d’impôts courants 4,0 4,0 Autres actifs courants, nets 186,4 313,8 Total actifs courants 664,5 784,6 Autres actifs non courants 10,6 11,4 Actifs d’impôts différés 43,6 45,0 Droit d’utilisation, net 138,3 149,2 Immobilisations corporelles, nettes 23,4 28,5 Immobilisations incorporelles, nettes 236,3 206,6 Goodwill 122,3 122,3 Total actifs non courants 574,5 562,9 Actifs détenus en vue de la vente 3,7 0,4 TOTAL ACTIF 1 242,7 1 348,0 PASSIF Provisions courantes 4,1 3,4 Dettes fournisseurs 624,3 658,3 Passif financier courant 84,2 20,1 Dettes de loyers courantes 34,0 30,5 Dettes d’impôts exigibles 104,4 83,9 Autres passifs courants 216,9 248,4 Total passifs courants 1 067,9 1 044,5 Provisions non courantes 8,8 12,8 Passif financier non-courant 280,4 340,6 Dettes de loyers non courantes 130,8 145,2 Passifs d’impôts différés 3,1 3,7 Autres dettes non courantes 1,3 1,5 Total passifs non courants 424,4 503,7 Passifs directement liés à des actifs détenus en vue de la vente - 0,6 Capital social 17,3 17,2 Réserves consolidées (338,1) (287,9) Capitaux propres part du Groupe (320,9) (270,7) Intérêts ne donnant pas le contrôle 71,3 69,8 Capitaux propres (249,6) (200,9) TOTAL PASSIF 1 242,7 1 348,0

Tableau de flux de trésorerie 2021



2020

(révisés)



(en millions d’€) Résultat net des activités poursuivies part du Groupe (47,4) (17,6) Intérêts ne donnant pas le contrôle 1,4 2,0 Résultat net des activités poursuivies (46,0) (15,6) Dotations aux amortissements et provisions 89,5 80,3 Charges / (produits) calculés liés aux stock-options et assimilés 0,0 0,0 Pertes / (gains) liés aux cessions d’actifs non-courants 1,8 3,9 Autres charges / (produits) calculés (2,9) (0,0) Résultat financier 52,7 54,0 Charges / (produits) d’impôt y compris différé 4,5 2,5 Impôts versés (3,6) (9,3) Variation du Besoin en fonds de roulement (44,3) 59,7 Stocks (19,1) 44,8 Dettes fournisseurs et autres dettes (41,0) 0,4 Créances clients 29,9 10,6 Autres (14,2) 3,8 Flux nets de trésorerie générés par les activités poursuivies 51,7 175,4 Flux nets de trésorerie générés par les activités abandonnées (1,5) (5,2) Acquisition immobilisations corporelles, incorporelles, immeubles de placement (100,5) (80,3) Acquisition d’actifs financiers non courants (0,3) (0,0) Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 6,4 9,5 Variation nette de périmètre - - Investissement dans des entreprises (0,2) - Variation des prêts et avances consentis 126,2 (134,9) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités poursuivies 31,7 (205,8) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités abandonnées (0,5) (0,6) Transactions avec les intérêts ne donnant pas le contrôle (0,0) - Variation des emprunts souscrits 0,0 - Augmentation des emprunts et dettes financières 5,8 120,0 Remboursement des emprunts et dettes financières - (40,3) Remboursement des emprunts de location (27,9) (24,0) Intérêts payés sur les emprunts de location (6,8) (8,0) Intérêts financiers nets versés (44,3) (43,1) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies (73,2) 4,7 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées - - Incidence des variations monétaires sur la trésorerie (activités abandonnées) - (0,0) Variation de trésorerie (activités poursuivies) 10,1 (25,7) Variation de trésorerie (activités abandonnées) (2,0) (5,9) Trésorerie et équivalent de trésorerie nets d’ouverture 9,0 40,6 Trésorerie et équivalent de trésorerie nets de clôture 17,1 9,0





1 GMV marketplace (voir p. 2) divisé par le GMV produit (GMV marketplace + GMV ventes directes)

2 Inclut les commissions marketplace nettes des remises, les abonnements marketplace, ainsi que les revenues des services aux vendeurs (services marketing, services financiers, etc.)

3 Les paniers mixtes (incluant à la fois des produits de la marketplace et des ventes directes) ont également été considérés comme des paniers marketplace

4 Rapport Fox Intelligence pour la période allant du 01/10/2021 au 31/21/2021

5 Parc d’abonnés au 31/12/2021

6 Selon la dernière étude Médiamétrie (Décembre 2021)

7 GMV Marketplace généré via les vendeurs profitant du service de fulfilment de Cdiscount, divisé par le GMV marketplace total

8 Inclut les commissions marketplace nettes des remises, les abonnements marketplace, ainsi que les revenues des services aux vendeurs (services marketing, services financiers, etc.)

9 Inclut les revenus du marketing digital générés avec les fournisseurs et les vendeurs marketplace (ces derniers étant également inclus dans le revenu marketplace total)

10 A fin décembre 2020

11 Basé sur une étude menée par Utopies, un cabinet de conseil en RSE certifié B-corp

12 Etats financiers non-audités

13 Frais d’exploitation: frais de vente, frais généraux et frais administratifs

14 Résultat opérationnel courant: résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels (frais stratégiques et de restructuration, frais juridiques, charges de dépréciation et de cession d’actifs)

15 Conformément à la norme IFRS5 (actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées), le résultat net avant impôts de HALTAE (anciennement Stootie) pour les exercices clos les 31 Décembre 2021 et 2020 est présenté sous la rubrique “Résultat net des activités abandonnées”

16 Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net part du Groupe Cnova avant d’autres produits et charges opérationnels et impact des impôts afférents, divisé par la moyenne pondérée du nombre d’actions ordinaires en circulation durant la période correspondante Pièce jointe Cnova - Communiqué de Presse - Résultats annuels 2021

