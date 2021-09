CNP Assurances : En phase d'accumulation 02/09/2021 | 08:43 achat En cours

Cours d'entrée : 14.8€ | Objectif : 16.5€ | Stop : 13.7€ | Potentiel : 11.49% Les cours de l'action CNP Assurances oscille horizontalement. Cette phase de distribution doit théoriquement laisser place à un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 16.5 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.5 pour l'année 2021.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Sous-secteur Assurance et courtier généraliste - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CNP ASSURANCES 12.10% 12 016 ALLIANZ SE -0.70% 97 200 CHUBB LIMITED 18.91% 80 298 MARSH & MCLENNAN COMPANIES,.. 34.36% 80 072 ZURICH INSURANCE GROUP LTD 8.33% 65 663 BAJAJ FINSERV LIMITED 88.48% 36 599 THE HARTFORD FINANCIAL SERV.. 38.46% 23 546 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 6.06% 11 688 TALANX AG 20.84% 11 500 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED -15.60% 11 058 ICICI LOMBARD GENERAL INSUR.. 7.40% 10 176

Données financières EUR USD CA 2021 32 545 M 38 543 M - Résultat net 2021 1 394 M 1 650 M - Dette nette 2021 6 425 M 7 609 M - PER 2021 7,36x Rendement 2021 6,40% Capitalisation 10 138 M 12 016 M - VE / CA 2021 0,51x VE / CA 2022 0,49x Nbr Employés 5 429 Flottant 21,0% Prochain événement sur CNP ASSURANCES 19/11/21 Q3 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 14,78 € Objectif de cours Moyen 18,36 € Ecart / Objectif Moyen 24,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Stéphane Dedeyan Chief Executive Officer Thomas Béhar Group Chief Financial Officer Véronique Denise Lebey Weill Chairman Hervé Thoumyre Head-Customer Experience & Information Systems Jean-Baptiste Nessi Group Chief Technology Officer