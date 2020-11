CNP ASSURANCES : l'action résiste à la baisse des profits

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En repli à l'ouverture, CNP Assurance est revenu désormais à l'équilibre à 12,58 euros dans le sillage de l'annonce de résultats 9 mois en repli. Mais pour Antoine Lissowski, Directeur général du premier assureur de personnes en France, " la crise financière et sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 a eu des impacts limités à ce stade ". Le résultat net part du groupe a reculé de 7% à 918 millions d'euros (- 4,5 % à périmètre et change constants) et le résultat brut d’exploitation a reculé de 14,7% à 1,943 milliard d'euros (- 6,7 % à périmètre et change constants).Dans le même temps, le chiffre d'affaires a chuté de 25,7% à 18,6 milliards d'euros (- 21,0 % à change constant). Les impacts de la pandémie sur le chiffre d'affaires s'élèvent à -3,5 milliards d'euros sur le groupe, dont -2,4 milliards en France. Ils représentent -0,8 milliard d'euros en Amérique Latine et -0,4 milliard en Europe hors France.En France, le chiffre d'affaires s'établit à 11,402 milliards, en repli de 30,5 %. Toujours en France, le taux de marge sur affaires nouvelles est en diminution à 3,2 % à fin septembre 2020 (12,3 % à fin 2019) du fait du contexte de taux.En France, la collecte nette de l'Epargne/retraite est positive de 0,9 milliard d'euros pour les contrats en UC, et négative de 5,7 milliards pour les contrats en euro.CNP Assurance a souligné la bonne dynamique commerciale sur le troisième trimestre pour l'ensemble des zones géographiques.Le taux de couverture du SCR groupe, une mesure de sa solidité financière est de 203 % au 30 septembre 2020 contre 227 % à fin 2019). Il a en particulier été pénalisé par un chute de 37 points liée à l'évolution défavorable des marchés, principalement la baisse des taux sans risque et des actions.