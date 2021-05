CNP ASSURANCES: l'activité épargne-retraite en France a souffert

CNP Assurances a publié un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de 17% sur un an. L'assureur a enregistré un chute de 30,4% de son activité Epargne/Retraite en France, à 3,17 milliards d'euros (dont 1,735 milliard pour LBP et 1,038 milliard pour BPCE), qui s’explique à la fois par un contexte de marché et par une activité commerciale guidée par le plan d’action « taux bas » avec une orientation sur les transferts et un durcissement de la politique de souscription.



La part des unités de compte (UC) dans la collecte s'élève au niveau du Groupe à 48 %, avec une collecte nette de l'épargne/retraite UC de +1 milliard d'euros et une décollecte nette de l'épargne/retraite euro de 1,7 milliard.



Le résultat net part du groupe est de 299 millions d'euros, soit une baisse de 8,2 % à change courant et de 4,5 % à change constant.



Le taux de couverture du SCR Groupe est de 218 % au 31 mars 2020, contre 227 % à fin 2019, affecté en particulier par les évolutions défavorables des marchés suite aux baisses des taux.