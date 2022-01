CNP Assurances : A suivre aujourd'hui

CNP Assurances a finalisé avec succès sa première émission subordonnée Tier 3 de l'année pour un montant de 500 millions d'euros. Il s'agit d'obligations de maturité 7 ans portant intérêt au taux fixe de 1,25 % jusqu'au 27 janvier 2029. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 3 conformément à la directive Solvabilité 2.



L'obligation a été placée auprès de plus de 90 investisseurs, dont 75% de sociétés de gestion, 19% d'assureurs et de fonds de pension et 5% de banques privées. Elle a été souscrite par des investisseurs en France à 29%, en Europe du Nord à 21%, au Benelux à 19%, en Allemagne/Autriche à 15%, au Royaume-Uni/Irlande à 9%, et dans d'autres pays à 7%. L'émission a été sursouscrite plus de 2,2 fois avec un carnet d'ordres total de 1,1 milliard d'euros témoignant de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de CNP Assurances.



Les titres sont notés A- par Standard & Poor's et BBB+ par Fitch.



Cette émission permet au groupe CNP Assurances de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires tout en conservant une flexibilité financière d'émissions de dettes subordonnées.



Le règlement est prévu le 27 janvier 2022.