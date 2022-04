CNP Assurances : Engagé pour une société inclusive et durable, CNP Assurances lance une nouvelle vague de sa campagne « Hors des cases »

Communiqué de presse

Paris, le 4 avril 2022

Engagé pour une société inclusive et durable, CNP Assurances

lance une nouvelle vague de sa campagne

« Hors des cases »

En 2022, CNP Assurances réaffirme son positionnement de marque et sa vocation citoyenne avec une nouvelle diffusion de sa campagne publicitaire grand public. Le film « Hors des cases » sera visible du 11 avril au 22 mai 2022 sur les chaines TV et sur le web.

La campagne TV et digitale de CNP Assurances allie puissance, visibilité et affinité. La version de 30 secondes et les trois versions de 15 secondes du film « Hors des cases » conçu en 2020 avec The Good Company seront diffusées sur de grandes chaînes hertziennes et TNT/Cab Sat et sur des plateformes digitales à fortes audiences, le long format de 90 secondes étant exclusivement réservé à Youtube.

Autour de la signature « Assurons un monde plus ouvert », la campagne illustre une nouvelle fois la volonté de CNP Assurances à s'ouvrir à tous pour faire progresser la protection de chacun. Reflet de la raison d'être de CNP Assurances d'agir pour une société inclusive et durable, elle invite à ouvrir les yeux sur une société où l'on ne rentre plus forcément dans une case. Engagée, la campagne digitale prévoit une brique solidaire avec une partie de l'achat d'espace sur Goodeed reversée à l'association « Comme les autres » et au Samu social international via Teads Care.

Produit par Gang Films, réalisé par Leigh Powis et multi priméi, le film « Hors des cases » met en scène les modes de vie contemporains sur la célèbre valse n°2 de Chostakovitch.

Visionner le spot au format de 30 secondes

Visionner le spot au format de 90 secondes

Fiche technique

ANNONCEUR : CNP Assurances

Responsables annonceur : Agathe Sanson, directrice de la communication et du mécénat Lydie Hacquet, responsable pôle marque et communication corporate

Eliane Razou, responsable marque et publicité

AGENCE : The Good Company

Responsables agence : Luc Wise, Julien Quidor dit Pasquet, Xavier Real Del Sarte

Responsables de la création : Jacques Denain, Philippe Pioli-Lesesvre

Directeur artistique : Jacques Denain

Copywriter : Philippe Pioli-Lesesvre Planning stratégique : Nina Kurose Chef de projet : Lisa Buisson

Responsable RP, E-RP : Leïla Touiti Productrice TV : Barbara Vaira

PRODUCTION TV : Gang REALISATEUR : Leigh Powis

Producteur : Jean Villiers

Directeur de production : Christophe Ancelet

Directeur de la photographie : Brandon Kelly Production service : Pacha productions - David Van Berg Chef monteuse : Adriana Legay

Étalonneur : Didier Le Fouest Étalonnage : Mikros MPC

Post-Production : Bandapart Post-Producteur : Julien Daniel Sound Design : Leigh Powis

MUSIQUE : Jeremy Wallace Maclean

PRODUCTION SON : The Producteur : Xavier Benoist

ECO-TOURNAGE : Secoya

Eco-Manager : Alison Begon Eco-Assistant : Theodore Debroye

PHOTOGRAPHE : Manu Fauque

PRODUCTION PHOTO : EyeSee Achat d'art : Alexandre Le Gentil

AGENCE MEDIA : UM-MEDIABRANDS

Responsables agence média : Laurence Vigeannel, Camille Van Overbeke, Charlotte Jourdan, Guillaume Broggio

À propos de CNP Assurances

Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe, notamment en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte plus de 36 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays.

Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 552 M€ en 2021.

Contacts Presse

CNP Assurances

Florence de Montmarin 01 42 18 86 51 Tamara Bernard 01 42 18 86 19 Alexis Chaufrein 01 42 18 85 73 servicepresse@cnp.fr

Suivez-nous sur :

Un film multi primé: En 2020 : Trophées de l'assurance 2020 - Innovation communication : Bronze ; Epica awards - Best european ad - financial services : Bronze ; Epica Awards - Young director : Argent. En 2021 : Com'ent : Prix du film externe : Or ; Com'ent : Prix de la campagne de publicité : Argent