CNP Assurances : LBP AM et Tocqueville Finance s'associent pour lancer le fonds « Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France – LBP AM » et contribuer au financement des TPE, PME et ETI françaises

Ce programme d'investissement, d'un montant total de 2,2 milliards d'euros et piloté par la Fédération Française de l'Assurance, vise à promouvoir une reprise économique durable tout en innovant en matière de prise en compte des critères extra-financiers (tels que l'empreinte carbone ou la création d'emplois). Il a pour objectif d'allouer des financements de moyen et long terme aux entreprises françaises - principalement TPE, PME et ETI.

Anne-Lise Allard, Responsable Dette Privée Corporate LBP AM, complète : « De par notre ADN citoyen et en tant qu'acteur historique du marché de la dette privée corporate, il est important pour LBP AM de mettre notre expertise au service de l'accompagnement de notre tissu de PME/ETI et de l'émergence de leaders français disposant de la taille critique pour conquérir des marchés sur un terrain de jeu global. Convaincus qu'une croissance durable doit être responsable, nous aurons également à cœur d'accompagner les entreprises dans leur démarche de progrès en matière de RSE, afin de bâtir ensemble l'économie de demain ».

Michel Saugné, Directeur de la Gestion de Tocqueville Finance, explique : « Le lancement de ce nouveau fonds et la confiance que nous ont accordée à la fois les investisseurs institutionnels mobilisés dans le cadre de cette initiative et la Direction du Trésor qui nous a octroyé le label Relance, illustrent une nouvelle fois l'expertise reconnue de Tocqueville Finance sur les small & mid cap et va nous permettre de mobiliser l'ensemble du savoir-fairehistorique de notre équipe sur ce segment de marché afin de chercher à contribuer activement à la relance de la croissance ».

Ce fonds Assureurs-Caisse des Dépôts Relance Durable France - LBP AM, via ses deux compartiments, sélectionnera des entreprises engagées dans une démarche de développement durable.

Ce compartiment a également obtenu le label « Relance » par la Direction Générale du Trésor et visant à aider les investisseurs à identifier les fonds d'investissement dont la vocation est d'accompagner le développement des PME et ETI françaises et de contribuer ainsi activement

investisseurs institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes entreprises et distributeurs externes, elle présente une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats.

Au 31 décembre 2020, les encours consolidés de LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance s'élèvent à 51,8 milliards d'euros d'actifs gérés et distribués ; périmètre LBP AM et Tocqueville Finance (hors délégation Ostrum AM)

A propos de Tocqueville Finance (www.tocquevillefinance.fr)

Tocqueville Finance est une société de gestion de portefeuille créée en 1991 dont le capital est détenu par La Banque Postale Asset Management à hauteur de 99%. Spécialiste de la gestion des actions multi cap françaises et européennes, Tocqueville Finance exerce deux métiers : la gestion privée et la gestion collective avec pour philosophie d'investissement un stock-picking opportuniste. Ses expertises de gestion couvrent la Value, la Croissance, les Petites & Moyennes Capitalisations, l'investissement Thématique et Durable. Le développement de Tocqueville Finance repose sur un réseau de partenaires

les conseillers en gestion de patrimoine, les distributeurs, les clients privés mais aussi les investisseurs institutionnels.

