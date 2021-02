CNP Assurances : La Banque Postale et ses filiales LBP AM et CNP Assurances mobilisées aux côtés des pouvoirs publics pour soutenir les industries stratégiques et contribuer à la relance économique durable du pays

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 03 février 2021

La Banque Postale et ses filiales LBP AM et CNP Assurances mobilisées aux côtés des pouvoirs publics pour soutenir les industries stratégiques et contribuer à la relance économique durable du pays

La Banque Postale, avec ses filiales La Banque Postale Asset Management et CNP Assurances, se mobilise pour accompagner la reprise économique du pays dans les secteurs stratégiques affectés par la crise sanitaire en participant à plusieurs initiatives de place. Ces actions visent à soutenir les entreprises, TPE, PME ou ETI, de l'industrie ou du service, dans les domaines de la santé (recherche, infrastructures, logistique et services), de la transition numérique et des nouvelles technologies.

A ce titre, la société de gestion Tocqueville Finance, filiale de La Banque Postale Asset Management, lance son nouveau fonds labellisé Tocqueville Global Tech ISR destiné à favoriser l'investissement dans les nouvelles technologies. Il s'agit de l'un des 1er fonds

global technology » à obtenir le label d'Etat ISR. L'objectif est d' accélérer le financement des entreprises technologiques françaises au moment de leur développement industriel et commercial.

Par ailleurs, le 25 janvier dernier, dans le cadre du programme d'investissement « Assureurs

Caisse des Dépôts Relance Durable France », LBP AM a annoncé le lancement d'un nouveau fonds intitulé « Assureurs - Caisse des Dépôts Relance Durable France - LBP AM », afin de contribuer au financement des TPE, PME et ETI françaises . Ce fonds est composé de deux compartiments : l'un en actions cotées labellisé « Relance », géré par Tocqueville Finance, et l'autre en dette privée d'entreprises, géré par LBP AM. Il bénéficie du soutien de CNP Assurances qui a investi dans chacun des compartiments, côté et non côté.

Enfin, la société de gestion Tocqueville Finance a également été sélectionnée dans le cadre d'un appel d'offres organisé par la Fédération Française des Assureurs (FFA) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) au titre du programme d'investissement « Assureurs-Caisse des Dépôts Relance Durable France ». Elle a lancé, le 15 décembre dernier, un fonds professionnel spécialisé dédié au financement des entreprises du secteur de la santé en France. Il vise à soutenir les PME-TPE qui ont besoin de financements pour offrir un service de qualité et poursuivre leurs programmes de recherche, en particulier dans les secteurs de la biotech et de la medtech et faire émerger des leaders internationaux. CNP Assurances, partenaire de l'initiative, contribue au financement de ce fonds.

L'ensemble de ces initiatives visent à promouvoir une reprise économique durable portant sur des enjeux sociétaux majeurs en France avec la prise en compte de critères extra- financiers.