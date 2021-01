CNP Assurances : La Banque des Territoires, CNP Assurances et EDF Invest signent un accord avec Orange pour la fibre en zone rurale

Communiqué de presse La Banque des Territoires, CNP Assurances et EDF Invest signent un accord avec Orange pour la fibre en zone rurale Paris, le 22 janvier 2021 La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), CNP Assurances et EDF Invest, réunis dans un consortium annoncent avoir signé ce jour avec Orange un accord d'exclusivité visant à l'acquisition de 50% du capital d'Orange Concessions. Cette société a été constituée par Orange pour regrouper ses investissements de fibre optique situés dans des Réseaux d'Initiative Publique en France, et dont le périmètre englobe à ce jour plus de 4,5 millions de foyers répartis sur 23 réseaux régis par des contrats long terme avec des collectivités locales. La fibre optique en France est en fort développement compte tenu de l'évolution des usages, entraînant une forte augmentation de la demande en débit des utilisateurs des réseaux. Le Plan France Très Haut-Débit adopté par les pouvoirs publics a à cet égard fixé des objectifs clairs et ambitieux de déploiement d'une infrastructure essentielle sur tout le territoire, et notamment dans les zones à faible densité de population. Avec Orange Concessions, les trois investisseurs se réjouissent de pouvoir investir dans une infrastructure essentielle pour les territoires en partenariat avec Orange, un des leaders européens des télécommunications, au savoir-faire technique et commercial reconnu. En tant qu'investisseurs de long terme, la Banque des Territoires, CNP Assurances et EDF Invest contribueront aux côtés d'Orange et des collectivités locales à ce qu'Orange Concessions remplisse ses missions de déploiement et d'exploitation des différents réseaux, qui doivent devenir un élément important d'attractivité et de compétitivité de chacun de ces territoires. Orange Concessions, qui s'appuiera sur un actionnariat stable et une structure financière solide, disposera ainsi de tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires et directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts déclare : « Depuis 2 ans la Banque des Territoires n'a cessé de lutter contre les fractures territoriales. La fracture digitale est la première des fractures territoriales : aujourd'hui, soit les ménages, les entreprises et les services publics sont connectés au très haut débit, soit ils ne le sont pas, et ce n'est pas tolérable. En réalisant cet investissement, la Banque des Territoires satisfait à son ambition de rendre les territoires plus connectés, tous les territoires, ruraux ou périurbains, montagnards ou littoraux, en plein soutien des collectivités locales. » Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances a déclaré : « En tant qu'acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes et investisseur majeur des infrastructures en France, CNP Assurances se félicite de pouvoir soutenir la constitution et le développement d'Orange Concessions. Nous entendons participer pleinement, en partenariat avec le groupe Orange et les

collectivités publiques, à la transition numérique de nos territoires avec notamment le déploiement de la fibre optique dans les zones rurales. Ce développement s'inscrit pleinement dans la stratégie d'investisseur responsable et de long terme de CNP Assurances. » Xavier Girre, Directeur Exécutif du Groupe EDF en charge de la Direction Financière, a déclaré : « Cet investissement dans une infrastructure digitale d'envergure constitue une excellente diversification du portefeuille d'EDF Invest et s'inscrit dans la mission des Actifs Dédiés du Groupe. En outre, nous sommes très heureux de ce partenariat avec Orange, acteur de référence dans la fibre en Europe, aux côtés de la CDC et de CNP Assurances. » La réalisation de cette opération est soumise aux consultations et autorisations réglementaires usuelles, et en particulier l'obtention des autorisations des autorités de concurrence compétentes. A propos de la Banque des Territoires Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d'entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s'adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu'aux métropoles, avec l'ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d'être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d'eux. Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. www.banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr A propos de CNP Assurances Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d'épargne/retraite innovantes. Il compte plus de 38 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, et aux besoins des clients de chaque pays. CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 412 M€ en 2019. www.cnp.frSuivez-nous sur :

À propos d'EDF Invest EDF Invest assure la gestion des investissements non cotés au sein du portefeuille des Actifs Dédiés du groupe EDF, destinés à couvrir les dépenses futures de démantèlement des centrales nucléaires en France. EDF Invest cible trois classes d'actifs : les infrastructures, l'immobilier et les fonds d'investissement en actifs non cotés ; et réalise des investissements en France comme à l'étranger, offrant un certain niveau de sécurité et de visibilité sur le long terme. EDF Invest gère aujourd'hui un portefeuille diversifié d'environ 7 Mds€. www.edfinvest.com Contacts presse : Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts Marie-Caroline Cardi : marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr - 06 38 53 97 67 CNP Assurances Tamara Bernard : tamara.bernard@cnp.fr- 01 42 18 86 19 / 06 74 32 35 22 EDF Boris Le Ngoc : boris.le-ngoc@edf.fr- 06 60 71 63 36

