CNP Assurances : La Fondation CNP Assurances soutient cinq nouveaux projets dans sa lutte contre les inégalités sociales de santé et poursuit son action pour sauver des vies

Le conseil d'administration de la Fondation CNP Assurances, réuni le 7 décembre 2021, a approuvé le soutien à cinq nouveaux projets qui contribuent à lutter contre les inégalités sociales de santé chez les jeunes et a renouvelé ses engagements solidaires envers les étudiants. La Fondation poursuit son action pour « Sauver des vies » et soutenir l'engagement sociétal des collaborateurs de CNP Assurances.

Le projet « Prévenir le stress et l'anxiété des lycéens, réduire les inégalités sociales de santé » de l'association SynLab, première communauté d'échanges pédagogiques en France, pour que les acteurs éducatifs intègrent davantage les dimensions humaines et sociales dans leurs pratiques afin de favoriser la réalisation du potentiel de chaque jeune. Le projet vise à développer le bien-être des lycéens en renforçant les capacités d'accompagnement de leurs enseignants, et à fédérer une communauté d'enseignants volontaires, acculturée aux enjeux du bien-être à l'école pour modifier les pratiques dans le sens d'une diminution du stress des élèves. « Aider les enseignants pour aider les jeunes ». Pour l'année scolaire 2021/2022, le projet entend toucher 500 enseignants, 45 000 lycéens et 2 000 classes, et d'ici à trois ans 3 000 enseignants, 270 000 lycéens et 12 000 classes.

Le projet de recherche action DAVANTAJ de l'Université de Bordeaux qui vise à répondre à deux questions : dans quelles mesures et quelles conditions les programmes actuels permettent-ils de développer les compétences psychosociales en milieu scolaire et dans le cadre des programmes « Défi Jeunesse » de l'Alliance pour l'éducation - United Way ? Quelle place pour les réseaux sociaux ? Le projet doit permettre, une fois la revue réalisée, de construire un outil d'analyse et d'accompagnement des interventions de développement des compétences psychosociales chez les jeunes de collèges et lycées y compris dans les réseaux d'éducation prioritaires (REP).

La Fondation CNP Assurances renouvelle son soutien à la FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes). Avec la FAGE, elle poursuit sa lutte contre la précarité et le mal-être des étudiants. La Fondation CNP Assurances accompagne ainsi dans le temps l'action de la fédération dans le cadre de la montée en puissance des épiceries solidaires Agoraé (ouverture de 2 à 4 structures en plus des 31 existantes) et du soutien psychologique aux étudiants.

Enfin, la Fondation CNP Assurances poursuit son partenariat avec la Fondation pour la Vocation-MarcelBleustein-Blanchet qui soutient les jeunes talents en leur remettant une bourse pour les aider à accomplir leur vocation professionnelle. Très engagée pour l'égalité des chances, la Fondation CNP Assurances a, au cours de la cérémonie du 6 décembre 2021, parrainé Sara Chabba, avocate en droit des minorités à Dublin en Irlande. Cette jeune fille de 22 ans pourra ainsi financer ses études pour accomplir son rêve de défendre les plus démunis et suivre ainsi les traces de son grand-père, militant pour l'UNICEF, qui s'est battu toute sa vie pour les droits de l'homme.

Axe « Sauver des vies »

Dans le cadre de son action pour « Sauver des vies », la Fondation CNP Assurances est partenaire de SAUV LIFE depuis décembre 2019 et lui renouvelle son soutien pour l'année 2022. Outre l'achat de plusieurs mallettes de télémédecine, utilisées quotidiennement dans les unités mobiles de SAUV et notamment en période Covid, ce partenariat a permis de prendre en charge 3475 patients au cours de l'année 2021. La Fondation CNP Assurances poursuit également avec SAUV LIFE le déploiement du projet « Citoyens de Choc » pour recruter et former des personnes aux gestes qui sauvent et les équiper de défibrillateurs mobiles. L'opération a vocation à s'étendre sur le territoire français.

La Fondation CNP Assurances confirme son engagement auprès du Secours Populaire Français (SPF) et des Petits Frères des Pauvres (PFP) pour les accompagner dans l'installation de défibrillateurs, la formation et la sensibilisation aux gestes qui sauvent en associant les bénévoles, les salariés, les personnes accueillies voire leurs proches dans des lieux d'accueil et ainsi contribuer à l'inclusion de populations plus fragiles.