CNP Assurances : La Fondation d'entreprise CNP Assurances poursuit ses engagements avec 5 associations

En 2020, une troisième Ideas Box Santé CNP Assurances a été déployée avec le CRIPS Île-de-France (Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes). Le dispositif Ideas Box Santé - une

Malgré le contexte, entre novembre 2019 et juin 2020, les volontaires Re'Pairs Santé ont réalisé 1 040 interventions sur 22 territoires auprès de 26 524 personnes bénéficiaires, dont 154 interventions pour 1 748 bénéficiaires pendant le confinement et 172 jeunes réfugiés ont bénéficié d'une expérimentation parcours santé.

mobilisation en réponse aux sollicitations des collectivités et autres partenaires locaux (ex : appui aux campagnes de test, aide à l'utilisation de l'application #TousAntiCovid, etc.).

animation d'ateliers ludiques sur les pandémies et les gestes barrière auprès d'établissements scolaires, de structures jeunesse et santé

En cette période de pandémie, la lutte contre les inégalités sociales de santé prend une dimension d'urgence nationale. La crise sanitaire, sociale et économique découlant de la COVID-19 a ébranlé les populations fragiles et, en particulier, les jeunes. En 2020, les actions des partenaires de la Fondation CNP Assurances ont été considérablement affectées par l'épidémie, surtout durant les deux phases de confinement. Paradoxalement, cette année a également été riche en innovations et en opportunités. Le contexte sanitaire a eu pour conséquence de faire évoluer les solutions et les services proposés pour s'adapter aux nouveaux besoins émergents dans « le monde d'après ».

La Fondation CNP Assurances a renouvelé son soutien à Unis-Cité, Bibliothèques Sans Frontières (BSF), Alliance pour l'éducation - United Way, la FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes) et SAUV Life.

Lors de son conseil d'administration du 9 décembre 2020, la Fondation CNP Assurances a renouvelé ses engagements solidaires avec cinq associations et fédération partenaires. Elle a ainsi conforté son axe stratégique en faveur de la réduction des inégalités sociales de santé auprès des jeunes et poursuivi ses actions pour « Sauver des vies ».

bibliothèque en kit mobile et connectée dédiée à la prévention santé - a d'ores et déjà bénéficié à 7 500 jeunes

Boulogne-sur-Mer et à Sarcelles. Par ailleurs, un Kit numérique Santé a été créé et déployé auprès de plus de

30 partenaires de BSF en France, dont l'accompagnement stratégique a été renforcé en réponse à l'épidémie de la COVID-19.

En 2021, la Fondation CNP Assurances axe son soutien sur la consolidation des programmes existants et leur pérennisation notamment pour le CRIPS.

Alliance pour l'éducation - United Way

Depuis 2016, la Fondation CNP Assurances soutient Alliance pour l'éducation - United Way et participe à la construction innovante et au déploiement de « Défi Jeunesse ». Ce programme de connaissance de soi et du monde professionnel a déjà accompagné 6 850 jeunes, notamment sur le savoir-être et le bien-être, et vise à en accompagner 10 500 en 2020-2021, dans 29 collèges et 3 lycées partenaires. L'année 2020 a été marquée par l'engagement de collaborateurs de CNP Assurances sur ce programme, ainsi que sa poursuite au lycée, dont le pilote a été lancé grâce au soutien de la Fondation CNP Assurances.

La FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes)

La Fondation CNP Assurances renouvelle son soutien à la FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes) pour poursuivre sa lutte contre la précarité et le mal-être des étudiants. Entre mars et août 2020, grâce à l'engagement de plus de 360 bénévoles mobilisés partout en France, 30 000 paniers alimentaires ont été distribués à plus de 13 000 étudiants, qui ont été fortement impactés par les répercussions de la COVID-19. En 2021, les objectifs sont :

le maintien des 24 AGORAé déjà ouvertes, espaces d'échanges et de solidarité qui luttent contre l'insécurité alimentaire, et l'ouverture de 4 sites supplémentaires

l'organisation de 75 ateliers sur le bien-être étudiant.

Axe « Sauver des vies »

SAUV Life

La Fondation CNP Assurances est partenaire depuis 1 an de l'association SAUV (Savoir Agir face à l'Urgence Vécue) qui a lancé, en mars 2018, l'application collaborative de géolocalisation SAUV Life, support d'interventions citoyennes face à l'urgence médicale.

L'année 2020, marquée par la COVID-19, a nécessité d'adapter le projet initialement soutenu par la Fondation : cela s'est traduit par le déploiement des SAM-SAUV. En lien avec les ARS (Agences régionales de santé), le dispositif est un moyen rapide d'évaluation des symptômes des patients. Au vu du bilan complet réalisé par des professionnels de santé, le SAMU décide alors de l'orientation, ce qui peut éviter l'arrivée aux urgences. Ce dispositif innovant, qui allie réactivité et souplesse, place le citoyen bénévole identifié via l'application SAUV Life au cœur du processus.

Le soutien de la Fondation CNP Assurances va permettre de contribuer :

au déploiement expérimental des SAM SAUV

au soutien de la promotion de l'application SAUV Life, levier de l'engagement des citoyens pour sauver des vies.

Equipement des collectivités territoriales en défibrillateurs

Lors de cette séance, le conseil d'administration de la Fondation CNP Assurances a voté le soutien à des collectivités territoriales pour l'équipement de 225 défibrillateurs et la réalisation d'opérations de sensibilisation, suite à l'appel à projets lancé le 1er octobre dernier. Avec plus 3 500 collectivités territoriales soutenues en 10 ans et l'installation de plus 4 500 défibrillateurs, la Fondation a pleinement joué son rôle de précurseur. Par ailleurs, la législation a rendu obligatoire l'équipement des établissements recevant du public. La Fondation a décidé d'explorer de nouveaux programmes sur l'axe « Sauver des vies » et ne reconduira pas l'appel à projets pour l'implantation de défibrillateurs cardiaques.