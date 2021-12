CNP Assurances : Nominations au sein d'ARIAL CNP ASSURANCES

À propos d'ARIAL CNP ASSURANCES :

Acteurs majeurs de l'assurance de personnes en France, CNP Assurances et AG2R LA MONDIALE ont concrétisé leur partenariat stratégique en retraite supplémentaire par la création d'Arial CNP Assurances en 2016. Cette filiale commune réunit les expertises, les équipes et les moyens des deux actionnaires afin d'apporter aux entreprises et à leurs salariés les meilleures solutions en matière de retraite supplémentaire et de couverture des engagements sociaux.

ARIAL CNP ASSURANCES est aujourd'hui la première société d'assurance entièrement dédiée à la retraite collective supplémentaire en France avec 272 000 entreprises et 1,4 million d'assurés.

À propos d'AG2R LA MONDIALE :

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Le Groupe compte plus de 15 millions d'assurés et accompagne 500 000 entreprises au quotidien. Avec plus de 11 000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est présent sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, le Groupe cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Il consacre chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.

À propos de CNP Assurances :

Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe, notamment en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte plus de 36 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays.

Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 350 M€ en 2020.

