CNP Assurances : Parce qu'il y a trop de clichés dans les clichés… CNP Assurances remet le prix Diversité–Mixité du concours Pic for Change pour bousculer la représentation des sujets sociétaux et environnementaux dans la communication des entreprises

Paris, le 15 mars 2022

Parce qu'il y a trop de clichés dans les clichés…

CNP Assurances remet le prix Diversité-Mixité du concours Pic for Change pour bousculer la représentation des sujets sociétaux et environnementaux dans la communication des entreprises

Le lundi 14 mars 2022, CNP Assurances a remis à la photographe colombienne Camila Garcia, le prix Diversité- Mixité pour sa photo « THE ARTIST » dans le cadre de l'appel à projet PicforChange. Ce concours a été lancé par Pic&Pick, banque d'images française et solidaire, pour apporter un autre regard sur la société dans la communication des entreprises.

L'opération PicForChange récompense les clichés les plus originaux et mobilisateurs pour permettre aux annonceurs, agences de communication, médias de mieux illustrer et valoriser les sujets environnementaux, sociaux et sociétaux.

Composé d'experts de la communication (annonceurs et agences), de l'image (iconographes, galeristes…) et du monde associatif, le jury a récompensé les photographes qui ont représenté les images les plus créatives, authentiques et justes sur quatre thématiques : finance durable, handicap, diversité/mixité, protection de l'environnement.

Assureur et investisseur responsable, CNP Assurances agit pour une société inclusive et durable. Partenaire de l'opération PicforChange, CNP Assurances a fait partie du jury et a remis le prix Diversité-Mixité à Camila Garcia, photographe Colombienne installée à Toulouse pour sa photo intitulée « THE ARTIST ».

A propos de ce cliché, Camila Garcia a précisé : « Notre intention avec Audrey est de montrer la diversité dans le monde de la photo : la différence est notre force. Révélons là avec fierté car c'est ce qui nous rend libres et uniques ».

THE ARTIST @Camilla Garcia

Les 5 premiers photographes se sont vu attribuer une bourse de 5000€. Les images des nominés feront l'objet d'une exposition itinérante ainsi que d'une communication sur les différents canaux des partenaires. Pour les