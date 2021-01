CNP Assurances : Philippe Da prend la responsabilité du courtage au sein d'ARIAL CNP ASSURANCES

Communiqué de presse

Paris, le 5 janvier 2021

Philippe Da prend la responsabilité du courtage au sein

d'ARIAL CNP ASSURANCES

Philippe Da est nommé responsable de l'animation du courtage d'ARIAL CNP ASSURANCES et exerce sa fonction sous la responsabilité de Jean-Louis Guillaume, Directeur du développement.

Philippe Da, 52 ans, est diplômé de l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD), de l'université de Clermont-Ferrand en gestion de patrimoine (AUREP) et de l'Institut Supérieur de Gestion (ISG) de Paris. Il a près de 20 ans d'expérience dans l'univers de l'épargne retraite.

Il débute sa carrière en 1994 au sein du middle office de la Midland Bank. En 1996, il devient chargé d'affaires grands comptes d'Arval Paribas avant de rejoindre Gan Assurances en 2000 en qualité de manager commercial.

En 2005, il est nommé Responsable commercial des assurances collectives retraite de BNP Paribas Épargne & Retraite Entreprises. Il est alors en charge du développement commercial grands comptes auprès du grand courtage. En 2010, il intègre BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) - Fundquest (France / Benelux) et prend la responsabilité du développement commercial des sociétés internes de BNP Paribas.

En 2012, il rejoint la Direction de la Business Unit Retraite d'entreprises de Société Générale Assurances en tant que manager commercial puis devient Directeur en 2014. Il est chargé de la commercialisation des offres de retraite supplémentaire sur trois canaux de distribution auprès des banquiers conseils, du réseau de Société Générale et du grand courtage.

À propos d'ARIAL CNP ASSURANCES

Acteurs majeurs de l'assurance de personnes en France, CNP Assurances et AG2R LA MONDIALE ont concrétisé leur partenariat stratégique en retraite supplémentaire par la création d'Arial CNP Assurances en 2016. Cette filiale commune réunit les expertises, les équipes et les moyens des deux actionnaires afin d'apporter aux entreprises et à leurs salariés les meilleures solutions en matière de retraite supplémentaire et de couverture des engagements sociaux.

ARIAL CNP ASSURANCES est aujourd'hui la première société d'assurance entièrement dédiée à la retraite collective supplémentaire en France avec un encours de près de 18 Mds €, 272 000 entreprises et 1,4 million de personnes clientes.

À propos d'AG2R LA MONDIALE

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.