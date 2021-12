CNP Assurances : SIG et ENGIE annoncent la finalisation de la cession de 11,5% du capital de GRTgaz

Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts a déclaré : « Grâce à cet investissement dans GRTgaz, le groupe Caisse des Dépôts accentue son soutien au développement d'un mix gazier neutre en carbone, en pleine cohérence avec ses propres objectifs stratégiques en lien avec ceux de l'accord de Paris. Nous sommes heureux par cette opération, d'approfondir encore davantage nos liens avec ENGIE dans le secteur des infrastructures essentielles pour la transformation énergétique, à côté d'autres partenariats clés comme la CNR, premier producteur d'énergie hydroélectrique sur le territoire, ou encore FEIH/FEIH2, plus grande plateforme éolienne et solaire de France ».

Pour Catherine MacGregor, directrice générale d'ENGIE : « Nous nous félicitons de la finalisation de cette opération, qui représente un nouveau jalon dans l'exécution de notre plan stratégique et renforce un partenariat de plus de dix ans avec la Caisse des Dépôts et CNP Assurances au sein de GRTgaz. Avec cette opération, nous réaffirmons notre vision commune de la valeur et du rôle clé du gaz, qui va progressivement se décarboner, pour permettre une transition énergétique abordable et résiliente ».

La présence au capital des grandes infrastructures nationales et l'accompagnement dans leur adaptation aux enjeux de la transition énergétique sont au cœur des priorités stratégiques de la Caisse des Dépôts et de CNP Assurances. Ce nouvel investissement dans GRTgaz s'inscrit pleinement dans cette mission et réaffirme la relation étroite du groupe Caisse des Dépôts avec ENGIE dans ce domaine.

ENGIE et la Société d'Infrastructures Gazières (SIG), véhicule d'investissement détenu par CNP Assurances et la Caisse des Dépôts, ont finalisé l'acquisition d'une participation de 11,5% du capital de GRTgaz par SIG auprès d'ENGIE pour un montant de 1,1 milliard d'euros.

Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances, ajoute : « Pour CNP Assurances, cette transaction marque le renforcement d'un partenariat hautement stratégique avec ENGIE et aux côtés de la Caisse des Dépôts. A la fois adapté au profil attendu par nos assurés et aux enjeux nationaux de transition du mix énergétique, cet investissement dans GRTgaz représente également une opportunité d'intensifier les efforts en faveur des gaz renouvelables et de participer au développement d'une filière hydrogène vert au cours des prochaines décennies ».

A propos de la Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle regroupe cinq domaines d'expertise : le retraites et la formation professionnelle, les gestions d'actifs, le suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance), et la Banque des Territoires.

Pour plus d'information, consultez le site www.caissedesdepots.fr

Contact : Alexis Nugues - +33 1 58 50 31 93 - alexis.nugues@caissedesdepots.fr

A propos de CNP Assurances

Acteur de référence sur le marché français de l'assurance des personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe, notamment en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte plus de 36 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays. Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 350M€ en 2020.

Pour plus d'information, consultez le site www.cnp.fr

Contact : Florence de Montmarin - +33 1 42 18 86 51 - servicepresse@cnp.fr

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidés par notre raison d'être, nous concilions performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.

Chiffre d'affaires en 2020 : 55,8 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).

Contact presse Groupe ENGIE : Contact relations investisseurs : Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29 Courrier électronique : engiepress@engie.com Courrier électronique : ir@engie.com ENGIEpress

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00