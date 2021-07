CNP Assurances : YesWeHack lève 16 millions d'euros pour accélérer son expansion internationale

COMMUNIQUE DE PRESSE

YesWeHack lève 16 millions d'euros pour accélérer son expansion

internationale

Paris, le 22 juillet 2021 - YesWeHack, première plateforme européenne de Bug Bounty et de VDP (Politique de Divulgation des Vulnérabilités), annonce aujourd'hui une levée de fonds de 16 millions d'euros. La Banque des Territoires et Eiffel Investment Group sont les deux principaux investisseurs tandis que Normandie Participations et CNP Assurances, qui avaient déjà investi lors de la série A, renouvellent leur confiance à YesWeHack.

Une expertise européenne reconnue au niveau mondial

La plateforme, qui met en relation des hackers éthiques avec des organisations pour tester et améliorer leur sécurité, a réalisé une croissance record de 450 % depuis sa première levée de fonds il y a deux ans seulement. YesWeHack s'est fortement développée en Europe et en Asie- Pacifique (APAC) et compte aujourd'hui une communauté de plus de 25 000 chercheurs, des clients dans plus de 40 pays, et affiche un chiffre d'affaires réalisé pour moitié à l'international.

YesWeHack s'est imposé comme un des leaders globaux sur le marché du bug bounty en moins de cinq ans, en apportant à ses clients un accompagnement ultra-qualitatif, ainsi que des garanties uniques de souveraineté de leurs données, hébergées en Europe.

Trois ambitions en ligne de mire pour cette nouvelle levée de fonds

Il s'agit d'abord pour la plateforme de poursuivre son développement en permettant à toutes les organisations, des start-up aux grands groupes et administrations du monde entier, d'élever leur stratégie de cybersécurité et de l'adapter aux enjeux de la transformation numérique, dans un contexte de croissance exponentielle des menaces. « La Covid-19a considérablement accéléré la modernisation des systèmes informatiques de nos clients, et a décuplé leur surface d'attaque. » souligne Guillaume Vassault-Houlière, CEO et co-fondateur de YesWeHack. « Les directions cyber réalisent que les approches traditionnelles ne suffisent plus. C'est pourquoi chez YesWeHack nous tenons à offrir une solution agile et évolutive, à la hauteur de ces défis ».

Une partie de l'investissement viendra soutenir l'effort R&D pour compléter et approfondir la valeur délivrée aux clients de YesWeHack, et leur permettre de réaliser pleinement le potentiel de la plateforme.

Outre le développement de fonctionnalités et services additionnels, l'accent continuera d'être mis sur la qualité de service et de l'accompagnement sur mesure fourni aux clients, gage d'une adoption rapide et d'un retour sur investissement maximal pour ces derniers.

Enfin, l'expansion de la présence de YesWeHack à l'international, fait partie des objectifs prioritaires que cette nouvelle levée de fonds va permettre d'atteindre. Cela se traduira par