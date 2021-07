CNP Assurances a profité d'une bonne dynamique à l'international au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'assurance vie CNP Assurances a fait état mercredi de résultats en hausse au premier semestre, grâce notamment au "dynamisme commercial" de ses activités à l'international, notamment au Brésil et en Italie.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires a progressé de 41,7% sur un an en données publiées et de 46,9% à périmètre et taux de changes constants, à 16,28 milliards d'euros. Par rapport au premier semestre 2019, le chiffre d'affaire s'inscrit en hausse de 3,3% à périmètre et taux de change constants, a précisé CNP.

Le résultat brut d'exploitation a crû sur un an de 3,6% en données publiées et de 7,8% à périmètre et taux de changes constants, à 1,55 milliard d'euros.

Le résultat net de l'assureur a augmenté de 9,7% en données publiées et de 11,3% à taux de change et périmètre constants au premier semestre par rapport aux six premiers mois de 2020, à 690 millions d'euros.

Le taux de marge sur affaires nouvelles s'est établi à 13,5% sur le semestre, contre 12,2% fin 2020.

CNP Assurances a fait état d'un taux de couverture de la marge de solvabilité (SCR) de 219% des fonds propres durs à fin juin, en hausse de 11 points de pourcentage par rapport à fin 2020.

